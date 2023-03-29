Как ЦРУ свергало режимы по всему миру: Уникальные истории цветных революций и переворотов

Эти молодые киргизы весной 2005-го в Бишкеке с цветами в руках протестовали против «диктаторских действий» властей. Сначала цветы, потом свержение. И часто - кровь... Фото: ASSOCIATED PRESS/East News

Предисловие к этому труду написал помощник президента и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он придумал этот проект вместе с Владимиром Сунгоркиным в январе 2022-го за чашкой чая.

Приводим выдержки из выпущенной совместно с Российским военно-историческим обществом книги-расследования "Сделано в ЦРУ".

ЦРУ, КУЧКА НПО И МЕТОДИЧКА СЛОМАЛИ ЖИЗНИ МИЛЛИОНАМ

В этой вводной главе - о том, как вышедшая в 1993-м книга профессора Массачусетского университета Джона Шарпа «От диктатуры к демократии...» стала главной методичкой для постсоветских революционеров. Шарп стал их новым Марксом. Предложив 198 способов отъема власти и раскрыв 17 «слабостей диктатуры». А поскольку бунтарям вырабатывать навыки стратегического мышления некогда, на помощь приходят внешние силы - западные НПО и НКО, за которыми маячат спецслужбы США и Британии. Книга полна примерами.

«РЕВОЛЮЦИЯ РОЗ». ГРУЗИЯ. 2003

Грузинский бунт стал первой постсоветской цветной революцией в XXI веке, сотворенной американцами.

- В конце 1990-х - начале 2000-х грузинские военные проходили подготовку в американских спеццентрах. В Грузии расположился комплекс радиоэлектронной борьбы и разведки, позволявший НАТО контролировать весь Кавказ. В Тбилиси подтянулись и американские организации, поучаствовавшие в «бульдозерной революции» в Югославии в 2000-м. Это USAID (Агентство США по международному развитию), IRI и NDI (Национальный демократический институт), «Фридом Хаус» и Фонд Сороса... Послом США в Грузии был Ричард Майлз. Он возглавлял дипмиссию Штатов в Баку в 1993-м, когда под контролем ЦРУ там смещали президента Эльчибея. И в Сербии осенью 2000-го, где курировал бунт, смявший президента Милошевича.

Одна только USAID вложила $1,5 млн в компьютеризацию избирательной системы Грузии.

И Тбилиси повторил историю Белграда. 22 ноября 2003-го толпа с букетами роз под прицелами телекамер внесла Михаила Саакашвили в парламент Грузии, где заседали только что избранные депутаты. Охрана президента Шеварднадзе едва успела вывести его из зала. Полиция и армия отказались подчиняться главе государства. И он отрекся от поста. А США первыми признали новую власть Грузии.

«ТЮЛЬПАНОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». КИРГИЗИЯ. 2005

Эта среднеазиатская республика пережила наибольшее число свержений власти в новом веке.

В декабре 2001-го в 23 километрах от Бишкека в аэропорте Манас появилась американская авиабаза, где до июля 2014-го базировались 1700 военных США. В конце 2004-го американцы настаивают на размещении там самолетов Е-3А системы АВАКС - для разведывательных полетов вдоль границы с Китаем. В феврале 2005-го власти Киргизии признают (по итогам консультаций с союзниками по ОДКБ и ШОС) появление таких самолетов-разведчиков нецелесообразным.

И уже 24 марта толпа с тюльпанами и автоматами начала штурм правительственных зданий. Президент Аскар Акаев бежал из страны.

Посол США в Бишкеке Стивен Янг в прямом эфире СNN тогда заявил: «То, что происходит, касается решений киргизского народа, но США гордятся тем, что могут выступить в роли помощника».

А в закрытом докладе в госдеп накануне «тюльпановой революции» Янг писал:

«Наша задача - вызвать неуважение к режиму Акаева, его прорусской ориентации. В этой связи Демократическая комиссия при посольстве, Фонд Сороса, фонд «Евразия» в Бишкеке в сотрудничестве с USAID организовали активные группы, чтобы вдохновлять их на беспорядки против пропрезидентских кандидатов».

А за 2,5 года до бунта в Бишкеке открыли «Центр поддержки СМИ». В наблюдательном совете которого - лица, тесно связанные с ЦРУ, Пентагоном, госдепом…

«ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». УКРАИНА. 2004

Украина дважды за 10 лет совершала революцию с подачи заокеанских друзей.

С 1992 по 2005 год для отторжения Киева от Москвы через американские НПО госдепом США было реализовано около 800 проектов на сумму $3 миллиарда.

21 ноября 2004-го ЦИК Украины огласил итоги второго тура президентских выборов. С перевесом в 3% голосов победу над Виктором Ющенко одержал премьер Виктор Янукович. Ющенко обвиняет победителя в фальсификациях.

Глава комитета сената США по международным делам Ричард Лугар заявляет: «Агрессивный план злоупотреблений в день голосования был задействован под руководством власти». А глава комитета по внешней политике Европарламента Эльмар Брок пригрозил Киеву санкциями. Центральная площадь столицы заполнилась палатками митингующих. Из западных регионов Украины потянулись автокараваны. И Верховный суд назначил третий (!) тур выборов. Под давлением Запада и толпы третьим президентом Украины с перевесом в 8% голосов стал Ющенко. Самым эффективным агентом влияния на него была супруга, уроженка Чикаго, Кэтрин-Клэр Чумаченко. Опыт, накопленный на факультете дипслужбы Джорджтаунского университета (известной кузницы кадров ЦРУ), на посту замдиректора отдела общественных связей Белого дома, в Минфине и конгрессе США, жена президента Украины направила на вовлечение Киева в орбиту интересов Штатов. Походом Ющенко во власть руководили из посольства США на Украине. Помощь оказывали все те же USAID, IRI, NDI и Фонд Сороса, потратившие (по неофициальным данным) на кампанию своего подопечного более $200 млн.

В 2005-м будущий посол США в России Майкл Макфол заявил: «Мы считаем, что «оранжевая революция» - и наш успех». А год спустя подробно распишет, как через американские НПО тратились $18,3 млн на «работу с украинской молодежью».

«АБРИКОСОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». АРМЕНИЯ. 2018

Армения перешла с президентской на парламентскую форму правления не гладко.

- В Армении - второе по размерам после иракского посольство США, где трудятся около 2500 (!) сотрудников. Зачем столько? И почему к 2011 году здесь зарегистрировано 750 фондов? Помимо Фонда Сороса, в Ереван слетелись спецы со всей Европы: Британский совет, фонд «Партнерство Евразии», Швейцарское агентство развития и сотрудничества, Германское общество международного сотрудничества. НПО в Армении за 3 года получили гранты на $1,2 млн. Самый резкий рост аудитории произошел у «Радио Азатутюн» - местной редакции «Радио Свобода». И 13 апреля 2018-го, когда экс-президента Сержа Саргсяна избрали премьером, все пошло «по методичке»: марши на столицу, палатки на площадях, перекрытие улиц, буза в парламенте.

Толпу полиция не разгоняет. А когда депутаты армянского парламента прокатили лидера протестов Никола Пашиняна с креслом премьера, протесты усиливаются. Полиция... поет вместе с восставшими. И в мае Пашиняна избирают главой кабмина Армении.

А ЧТО В XX ВЕКЕ

«НЕУДАЧНЫЕ ПОПЫТКИ»

К числу плановых, но не состоявшихся цветных революций на постсоветском пространстве авторы книги-расследования «КП» относят август 2020-го в Беларуси. Где с начала 2000-х из 800 иностранных НКО 50 были откровенно враждебны. Среди них знакомые Фонды МакАртуров и «Евразия», а также USAID, IRI и NDI. И где глава консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ Ганс-Георг Вик откровенно заявлял: «Если демократические силы в Беларуси не будут финансироваться из-за рубежа, они станут маргинальными».

В том же ряду и январский бунт 2022-го в Казахстане. И волнения в июле 2022-го в Каракалпакстане - автономии в составе Узбекистана.

Попытки «бунтов за демократию» шли по всему миру. От Венесуэлы (где ЦРУ в 2002-м организовало госпереворот, а в январе 2019-го он не удался) до «революции зонтиков» в китайском Гонконге осенью 2014-го.

И ОТ ЧИЛИ ДО КОНГО

Ну, а во втором разделе «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций» рассказано о вмешательстве США в дела других стран и госпереворотах ХХ века - от Гватемалы и Доминиканы до Конго, Чили и Пакистана. Где тоже не все так просто. Но оставим листать эти страницы и поражаться размаху операций США самим читателям.

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