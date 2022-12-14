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Политика14 декабря 2022 4:00

Смешные. Грозные. Настоящие. Самые яркие шевроны российских солдат на фото

Наши бойцы в зоне специальной военной операции используют атрибутику с подтекстом. «КП» показывает фото самых запоминающихся шевронов российских солдат
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Такие шевроны используют в подразделениях 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На картинке - глава российского МИДа Сергей Лавров. Что ж, все верно: кто-то ведет переговоры языком дипломатии, а кто-то - языком оружия.

Такие шевроны используют в подразделениях 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. На картинке - глава российского МИДа Сергей Лавров. Что ж, все верно: кто-то ведет переговоры языком дипломатии, а кто-то - языком оружия.

Нашивки на военной форме - не только знак принадлежности к конкретному роду войск или подразделению. Шевроны (конечно, неуставные) - это в условиях СВО еще и отношение бойцов к своим задачам и к врагу, отражение их мироощущения.

Фото: Александр КОЦ

Наш противник широко и с тупой серьезностью использует символику германского вермахта и частей СС времен Второй мировой, подчеркивая свою нацистскую сущность. А российские ребята, напротив, демонстрируют чувство юмора, иногда черного, и самоиронию.

Кого наши воины считают драконами, легко догадаться.

Кого наши воины считают драконами, легко догадаться.

Фото: СОЦСЕТИ

Дополнительное напоминание: каждый должен уметь действовать и в группе, и самостоятельно.

Дополнительное напоминание: каждый должен уметь действовать и в группе, и самостоятельно.

Фото: СОЦСЕТИ

Вообще-то вид и место нахождения штатных шевронов регламентированы приказом министра обороны РФ № 300 от 22 июня 2015 года. И такие шутливые нашивки в перечень не входят. Но в зоне СВО командиры нередко закрывают на это глаза. Видимо, считают: хорошо все, что поднимает боевой дух.

Шутливая, но правдивая фраза: сохранить жизнь во многих случаях помогает спокойствие.

Шутливая, но правдивая фраза: сохранить жизнь во многих случаях помогает спокойствие.

Фото: СОЦСЕТИ

Под сокращением ПК имеется в виду не персональный компьютер, а пулемет (автомат) Калашникова.

Под сокращением ПК имеется в виду не персональный компьютер, а пулемет (автомат) Калашникова.

Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Сегодня шевроны делают практически в каждом городе-миллионнике страны. Только в Москве - около 140 фирм выполнят заказ за 2 - 7 дней (могут даже за сутки). Цена - от 52 рублей (простейший вариант) до 445 рублей (с полной прошивкой нитками и на липучке).

Умельцы часто обыгрывают символы спецоперации - буквы Z и V.

Умельцы часто обыгрывают символы спецоперации - буквы Z и V.

Фото: СОЦСЕТИ

Ироничный ответ тем, кто считает Россию империей зла.

Ироничный ответ тем, кто считает Россию империей зла.

Фото: СОЦСЕТИ

Для участников спецоперации риск становится рутиной.

Для участников спецоперации риск становится рутиной.

Это штурман капитана Флинта, пират Билли Бонс из мультипликационной версии «Острова сокровищ». Фраза показывает, что терять носителю такой нашивки нечего...

Это штурман капитана Флинта, пират Билли Бонс из мультипликационной версии «Острова сокровищ». Фраза показывает, что терять носителю такой нашивки нечего...

Фото: СОЦСЕТИ

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