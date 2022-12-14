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14 декабря 2022 11:25

Дмитрий Песков - об инициативе Антона Алиханова предьявить претензии Литве за причинённый ущерб: К Калининграду у нас - особое отношение

Песков заявил, что Кремль поможет Калининграду после введенных Литвой ограничений на транзит
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Песков заявил, что Кремль поможет Калининграду после введенных Литвой ограничений на транзит

Песков заявил, что Кремль поможет Калининграду после введенных Литвой ограничений на транзит

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич! Мы с вами летом много говорили о введенных Литвой ограничениях на транзит, и тогда федеральный центр очень крепко поддержал и Калининградскую область, и Антона Алиханова.

Об этом журналист «Комсомольской правды» напомнил официальному представителю Кремля в среду, 14 декабре.

После этого я продолжил:

- Без учета прибыли, вот эти ограничения привели к потери миллиарда рублей в этом году. И в следующем, по прогнозам Алиханова, эти потери могут составить от 3,5 до 5,5 миллиарда. Власти Калининграда собираются предъявить Литве претензии в рамках ВТО. Кремль, Администрация президента, Владимир Путин поддержат наш регион (так, как это было летом, в июне) - вот сейчас, их шаги, - для того, чтобы все-таки платили за эти потери – те, кто виноват?

- Разумеется, федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы, - сказал Песков. - Это - обязанность федерального центра. Это первое.

Что касается Калининграда, то, разумеется, здесь особое отношение.

Потому что у региона достаточно такое особенное положение в силу географии.

А что касается судебных перспектив… (На эту тему мы с Антоном Алихановым говорили в эту же среду, 14 декабря)

- Конечно, сначала предстоит это весьма тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов, правовиков, - считает Песков, - с тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом.

- Спасибо.

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