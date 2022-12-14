Дмитрий Песков - об инициативе Антона Алиханова предьявить претензии Литве за причинённый ущерб: К Калининграду у нас - особое отношение

Песков заявил, что Кремль поможет Калининграду после введенных Литвой ограничений на транзит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич! Мы с вами летом много говорили о введенных Литвой ограничениях на транзит, и тогда федеральный центр очень крепко поддержал и Калининградскую область, и Антона Алиханова.

Об этом журналист «Комсомольской правды» напомнил официальному представителю Кремля в среду, 14 декабре.

После этого я продолжил:

- Без учета прибыли, вот эти ограничения привели к потери миллиарда рублей в этом году. И в следующем, по прогнозам Алиханова, эти потери могут составить от 3,5 до 5,5 миллиарда. Власти Калининграда собираются предъявить Литве претензии в рамках ВТО. Кремль, Администрация президента, Владимир Путин поддержат наш регион (так, как это было летом, в июне) - вот сейчас, их шаги, - для того, чтобы все-таки платили за эти потери – те, кто виноват?

- Разумеется, федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы, - сказал Песков. - Это - обязанность федерального центра. Это первое.

Что касается Калининграда, то, разумеется, здесь особое отношение.

Потому что у региона достаточно такое особенное положение в силу географии.

А что касается судебных перспектив… (На эту тему мы с Антоном Алихановым говорили в эту же среду, 14 декабря)

- Конечно, сначала предстоит это весьма тщательно взвесить, проработать с точки зрения юристов, правовиков, - считает Песков, - с тем, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом.

- Спасибо.