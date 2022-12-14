Французский миллиардер Бернар Арно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский магнат Бернар Арно заполучил почетное звание самого богатого человека мира. Владелец компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) 13 декабря обогнал в индексе миллиардеров Bloomberg хозяина Twitter и Tesla Илона Маска. За прошедшие сутки Маск потерял 4,5 млрд долларов, а Бернар Арно заработал 2,7 млрд за счет изменения стоимости акций их компаний.

Несмотря на то, что в транснациональную компанию LVMH входят 75 брендов и более чем 5500 магазинов - от модных домов Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, производителя украшений Tiffany и сети косметических бутиков Sephora до производителей коньяка Hennesy, шампанского Moet и пива Guinness, - ее владелец далеко не публичный человек, предпочитая оставаться в тени. Он редко появляется на публике и не пользуется социальными сетями. В октябре он объявил, что продал частный самолет, дабы избежать критики со стороны эко-активистов.

Бернар Арно, биография, чем известен и какое состояние

Состояние Арно оценивается в 185,4 млрд долларов. Его бизнес-детище эксперты называют площадкой для амбициозных дизайнеров, таких как Марк Джейкобс и Вирджил Абло, творившие для «Луи Вуиттон», или Раф Симонс для «Диор». Все они привнесли что-то новое в классические люксовые бренды, что сделало их более привлекательными для молодежи.

Пандемия и экономические ограничения удалили по кошельку Бернара Арно, сократив его состояние на 7,2 млрд долларов. Однако его дела обстоят куда лучше, чем у миллиардеров, строящих свой бизнес на высоких технологиях.

Пандемия и экономические ограничения удалили по кошельку Бернара Арно, сократив его состояние на 7,2 млрд долларов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бернар Арно родился на севере Франции в 1949 году. После учебы в элитной инженерной школе и работы в семейном строительном бизнесе, Бернар переехал в 1981 году в США, где продолжил заниматься недвижимостью.

Наследник империи Бернара Арно, его сын Антуан. Фото: REUTERS

Он вернулся во Францию через три года, где продал семейное дело и купил обанкротившийся текстильный конгломерат Boussac, которой принадлежал модный дом Christian Dior. Арно воспользовался и семейными связями: его первая жена Анна Деваврен, была двоюродной сестрой бывших владельцев конгломерата, поэтому ему не составило трудов приобрети оставшиеся акции.

С каждым годом мир моды все сильнее очаровывал Бернара Арно и он задумал создать компанию, которая смогла бы стать мировым лидером в мире люкса.

В 1989 году предприниматель приобрел 24% акций LVMH на 1,8 млрд долларов. Еще через год он уже владел 43% акций, что позволило ему устроить переворот в компании - он уволил все руководство и встал во главе конгломерата.

Бернар Арно был женат дважды. Анна Деваврен подарил миллиардеру двоих детей: Антуана и Дельфину. Его вторая жена - пианистка Элен Мерсье, родила троих сыновей. Практически все дети Арно заняты в семейном бизнесе.

Бернар Арно и его супруга Элен Мерсье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшей дочери Дельфине пророчат кресло отца, когда он решит отойти от дел. Эксперты отмечают, что процесс передачи власти в семье Арно уже запущен, несмотря на то, что, согласно внутренним регламенту Бернар может находиться у руля до 80 лет. Дельфину называют «волчицей в кашемировом пальто». Она считается одним из лучших кризис-менеджеров в индустрии моды.

К слову, старший сын 45-летний Антуан не так занят в семейном бизнесе как его сестра. Он управляет только компанией Berluti, производящей мужскую обувь класса люкс, и прославился как светский лев. Его супруга — известная российская топ-модель Наталья Водянова. Пара воспитывает двоих сыновей Макса и Романа.

Антуан Арно и Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К своим 74 годам Бернар Арно в хорошей форме: он следит за своим питаем, соблюдая строгую диету, а также регулярно играет в теннис. Он знаменит своей страстью к искусству и обладает внушительной коллекцией произведений искусства. В связи с этим в 2014 году он открыл частный музей Фонд Louis Vuitton в Булонском лесу.