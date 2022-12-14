Сельское хозяйство растет на технологиях

Пока весь мир сокращает выпуск продуктов питания, режет скот, закрывает сельхозпредприятия и гадает, как прокормить себя и не разориться, Россия обновляет рекорды по сбору зерна, подсолнечника, картофеля и другой аграрной продукции. Урожай зерна достиг невероятных 159 млн тонн – это почти вдвое больше того, что нам нужно. Да и других продуктов – в избытке. Но расслабляться нельзя: надо подтянуть уровень жизни на селе и позаботиться об импортозамещении семян и техники.

С чем завершаем год

В бункерном весе собрали более 159 млн тонн зерна, в чистом будет около 150 млн тонн, рассказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме. Такого огромного урожая в истории России еще никогда не было. Больше будет также сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов. Увеличится производство мяса и молока. Президент ставил задачу наращивать сельхозпроизводство по 3% в год, но в этом году по подсчетам рост составит 3,5%.

Отчасти помогла хорошая погода. Но главная причина – тот технологический рывок, который сделал отечественный АПК за последние годы, подчеркнул Патрушев. Ведь если не вносить удобрения или средства защиты растений, какую погоду ни «включи» – поля зарастут сорняками, а где и пробьется колос, там богатого урожая не собрать. За неполные пять лет российские крестьяне стали вносить в полтора раза больше минудобрений, на 11% увеличилась площадь обработки средствами защиты. Да и технику аграрии стали использовать самую современную – энергообеспеченность выросла на 5,8 млн лошадиных сил. Плюс ко всему постепенно вводим в оборот новые земли. Только за счет мелиорации уже в следующем году сельхозпроизводство начнется на 170 тыс. га.

Координатор проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота отмечает, что государство ежегодно поддерживало политику доступности удобрений, и многие аграрии смогли закупаться ими по приемлемым ценам. В этом году регулировали чуть ли не вручную – какой завод куда поставляет удобрения. Поэтому был внесен рекордный объем. Кроме того, многие хозяйства перешли на современные семена и технику. Все это в совокупности с благоприятными погодными условиями и дало те фантастические результаты, которые мы имеем в этом году, поясняет он.

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов признает, что год был тяжелым как для российской экономики в целом, так и для АПК в частности. Нарастание геополитической напряженности, кардинальное изменение подходов в экономике, выстраивание чуть ли ни с нуля новых логистических маршрутов, поиски вариантов для расчетов с иностранными партнерами – правительству и Минсельхозу в этой ситуации пришлось принимать быстрые и выверенные решения. Но даже в таких непростых условиях кабинет министров нашел возможности не просто поддержать сельское хозяйство, но и значительно увеличить финансирование. В этом году на отрасль выделили, на минуточку, почти полтриллиона рублей.

По словам Дмитрия Патрушева, действовали гибко, исходя из ситуации на рынке. Например, если в прошлом году помогали животноводам с кормами, поскольку зерно было дорогое, в этом дополнительную поддержку направили растениеводам. Зерна оказалось на рынке слишком много, а экспорт из-за санкционного давления затруднен – из-за этого цены внутри страны упали. Поэтому растениеводам выделили 20 млрд рублей субсидий. А еще закупили у них по хорошим ценам зерно в государственный «амбар».

Да и животноводческой отрасли этот год сложился очень удачно – цены на корма оказались низкими, производство увеличивалось, а значит, и стоимость готовой продукции оставалась стабильной. «Государство сохранило выдачу льготных кредитов до 5% годовых, удержало ставки для фермерских хозяйств. Ни одна федеральная программа не была закончена. Например, на молочные фермы были сохранены капексы: если ты строишь ферму, тебе государство возвращает до 50% стоимости», - рассказывает Сирота.

«Можно даже сказать, что санкции нам помогли», - отмечает председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова. Поначалу были проблемы с запчастями к оборудованию, но производители «протоптали новые тропинки», и теперь поставки снова наладились. Цены на многие мясные деликатесы для российских потребителей сохраняются на уровне прошлого года, и повышения стоимости вряд ли стоит ждать, считает эксперт. Эксперты говорят, что в целом потребление мяса в стране достигнет рекордных 78 кг на человека.

«Российский АПК работает не в пример другим странам. Мы и до этого перевыполняли показатели Доктрины продовольственной безопасности, а сейчас мы стали по-настоящему мировой житницей. Россия фактически кормит всю планету. При этом внутри страны цены на продовольствие остаются доступными для населения», - говорит Анатолий Тихонов.

Жизнь других

Глядя на остальной мир, остается только радоваться, что мы живем в России, отмечает Тихонов. В других странах продовольственный сектор лихорадит. Во-первых, меняется климат – из-за засухи в большинстве стран производство зерна сокращается. И поскольку предложения станет меньше, роста цен не избежать.

Во-вторых, нынешний продовольственный кризис – отголосок непродуманных политических решений мировой элиты, уверен Анатолий Тихонов. «Попытка навредить России привела к общей беде мировой экономики», - говорит он. В этом году многим западным аграриям не хватало минудобрений: цены на газ для их производства оказались заоблачные, что повлекло серьезный рост цен.

Да и в некогда сытых странах Европы сейчас царит настоящий хаос – фермеры повально закрывают свои предприятия из-за подорожавших ресурсов. Так, по сообщениям Financial Times, в Великобритании 75-80% производителей салатов откажутся от производства в следующем году, а в Нидерландах производители помидоров выключают освещение теплиц и сокращают производство.

Что год грядущий нам готовит

По оценкам Минсельхоза, ориентир на 2023 год – около 125-127 млн тонн зерна, чего нам хватит за глаза. Даже при самых пессимистических прогнозах мы уже не умеем выращивать менее 100 млн тонн, говорит Анатолий Тихонов. Теперь надо позаботиться об экспорте: искать каналы поставок, не допускать блокировки портов, закупать свои зерновозы.

Вызовы ближайших лет понятны – в первую очередь, в ускоренном режиме предстоит обеспечить себя собственными семенами и генетическим материалом. Уже есть успехи в этом направлении в сфере птицеводства, существуют хорошие разработки по самым проблемным семенам картофеля и сахарной свеклы.

Но одной из главных задач для государства остается улучшение жизни селян. В стране уже третий год действует специальная госпрограмма. За 2020-2021 годы удалось улучшить жизнь более 8 млн человек. Появилось около тысячи новых объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. Новое жилье за счет льготной сельской ипотеки и других механизмов приобрели 102 тыс. семей. В этом и следующем году улучшения коснутся еще 2,5 млн человек, рассказал Дмитрий Патрушев.

Для развития сельских территорий государство работает по трем направлениям – сохранение доли сельского населения, увеличение доходов до уровня города и благоустройство, пояснила директор Научного центра изучения проблем сельских территорий Мария Горячко. По ее словам, пока по доходам на селе сохраняется перевес в сторону города, но к 2024-2025 году отставание планируется значительно сократить. Набирает обороты также программа благоустройства сельских территорий – в селах появляются детские, спортивные площадки, общественные пространства. В 2023 году упор будет сделан на развитии транспортной инфраструктуры. Потом планируется пойти дальше – в частности, в активное развитие сельского туризма, говорит Горячко. Ведь в русском селе можно не только пахать, но и отдыхать. И душевнее, чем в той же Европе.