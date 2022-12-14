Как Любовь Успенская 30 лет живет в России с американским паспортом: голосовать нельзя, зато пенсия 100 тысяч

Сайт KP.RU выяснил, что изменится для артистки, и как она жила без паспорта долгие годы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заявление Любови Успенской о том, что она вот-вот получит гражданство РФ, шокировало поклонников. Как же так: певица живет в России без малого 30 лет (с 1994 года), называет себя королевой русского шансона, владеет роскошным особняком в Подмосковье, а российским паспортом так и не обзавелась?

- У меня много-много лет американское гражданство, - признавалась Успенская в одном из интервью несколько лет назад. - Гражданкой России я не являюсь, потому что в 1979 году уехала в Америку, у меня был статус беженца. Гражданства Советского Союза меня тогда лишили. Я не против иметь российское гражданство, потому что живу здесь и буду жить. Но я советовалась со специалистами - мне сказали, нельзя. Кто получал гражданство США в то время, не может иметь второе гражданство.

Но сейчас каким-то чудесным образом у Успенской всё получилось. Сайт KP.RU выяснил, что изменится для артистки, и как она жила без паспорта долгие годы.

НИКАКИХ ДОЛГИХ КАНИКУЛ ЗА БУГРОМ

- Скорее всего, Любовь Успенская имела вид на жительство в России: раньше его выдавали на 5 лет, а теперь и бессрочно. Выходцам из СССР получить его довольно просто, так Россия является преемником Советского Союза, - объясняет звездный адвокат Андрей Алешкин. - Впоследствии через несколько лет с ВНЖ можно получить российский паспорт, сохранив при этом американский. Двойное гражданство у нас разрешено, никаких проблем.

С ВНЖ, который в документальном плане представляет собой книжицу, похожую на паспорт, гражданин может свободно проживать в России. С одним только условием: в нашей стране он должен находиться не менее полугода в год. А чтобы получить паспорт после ВНЖ, иностранный гражданин должен 5 лет непрерывно жить в России, выезжая за пределы не более, чем на 3 месяца за календарный год.

ГОЛОСОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО

- Никаких ограничений в бытовом плане у иностранца с ВНЖ в России нет, кроме одного: такой человек не может принимать участие в выборах - ни голосовать, ни выдвигать свою кандидатуру, - говорит политолог и специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. - Еще из любопытного - человек с ВНЖ не может воспользоваться сервисом Госуслуг: там обязательно вводить паспортные данные.

Всё остальное - оформление сим-карт, банковских карт, уплата налогов, трудоустройство (кроме госслужбы) - у человека с ВНЖ, особенно, имеющего прописку, ничем не отличается от человека с паспортом.

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕНСИЯ

Пенсию в России Любовь Успенская, по её признанию, не оформляла - мол, незачем: всё равно она работает и на покой не собирается. Однако, певица лукавила.

- Пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять её на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода здесь очевидна: минимальный размер пенсии в США - 1503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу, - отмечает адвокат Алёшкин.

ЗВАНИЙ НЕ ДАДУТ

Самопровозглашенная королева шансона не раз повторяла: титулы и звания её не волнуют, ей достаточно народной любви. Однако, и здесь Успенская кокетничала: на самом деле без паспорта РФ ни Заслуженной, ни тем более Народной артисткой ей не стать.

- И это справедливо, - считает Андрей Суздальцев. - Особенно сейчас пристально стали смотреть. Поэтому званий без паспорта не видать.

КСТАТИ

Певица прячет доходы?

С видом на жительство никаких ограничений в работе нет: хоть по найму, хоть на себя - трудись, как пожелаешь. Однако, как выяснил сайт KP.RU, ни ИП, ни ООО на певицу не оформлено. Хотя в шоу-бизнесе каждый второй, если не первый - "ипэшник" в сфере исполнительских искусств: именно так артисты легализуют свои доходы. А что же тогда с доходами Успенской?

- Если никакие фирмы на артистку не зарегистрированы, скорее всего, они оформлены на других лиц - друзей, партнеров, близких родственников, - предполагает адвокат Алёшкин. - Зачем Успенской скрывать свою причастность к этому бизнесу? Ответ на этот вопрос знает только она сама.