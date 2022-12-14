1000 рублей за каждого друга: Тинькофф объявил предновогоднюю акцию для своих клиентов

Тинькофф предлагает своим клиентам подзаработать в канун Нового года и стать одним из победителей в розыгрыше 205 миллионов рублей.

Для этого нужно поучаствовать в акции.

«Приведи друга» на оформление бесплатной банковской карты Тинькофф Блэк.

За каждого приведенного друга Тинькофф начислит вам на карту 1000 рублей. Кроме того, участие в акции позволит стать участником розыгрыша призового фонда в размере 205 млн рублей. Чем больше друзей пригласите, тем выше шанс выиграть.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в акции:

- Отправьте другу персональную ссылку на оформление карты Tinkoff Black, кредитки «Тинькофф Платинум», симки Тинькофф Мобайла или на открытие счета для бизнеса. Ссылку вы сможете найти в личном кабинете или мобильном приложении.

- Успеть отправить ссылку другу нужно до 20 декабря.

- Друг должен начать пользоваться картой до 23 декабря.

- После выполнения условий Тинькофф пришлет вам билет с номером. Если в этом году вы уже приглашали друзей на продукты Тинькофф, за каждого из них вы получите еще один билет.

Всего будет разыграно более тысячи призов, все они денежные. Главный приз - 30 миллионов рублей. Кроме того, будет 15 призов по 5 миллионов и 1000 призов по 100 тысяч рублей.

Каждую неделю будет разыгрываться 250 призов по 100 тысяч рублей. А главный приз Тинькофф разыграет в прямом эфире 25 декабря.