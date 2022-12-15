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15 декабря 2022 13:10

Сбежавший в Израиль Семён Слепаков оставил на Родине долги в 19 миллионов

Уехавший из России Семён Слепаков задолжал по налогам 19 миллионов рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Уехавший из России Семён Слепаков задолжал по налогам 19 миллионов рублей

Уехавший из России Семён Слепаков задолжал по налогам 19 миллионов рублей

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков больше не поёт для россиян: свои песни под гитару шоумен теперь исполняет в Израиле, где и обосновался с недавних пор. Говорят, былые аппетиты юмористу пришлось поумерить: гонорар от 3 млн рублей за корпоратив Слепакову были готовы платить только в России.

С "нулевых", когда его лицо стало мелькать в Comedy Club, бард, продюсер и сценарист зарабатывал очень приличные деньги, регулярно попадая в рейтинг самых успешных российских знаменитостей. Последний раз - в 2020 году с годовым доходом ок. 2,4 млн долларов (более 150 млн рублей по нынешнему курсу).

Однако, это не помешало звезде оказаться в "черном списке" Федеральной налоговой службы. Как выяснил сайт KP.RU, шоумену выставили счет на 18,9 млн (!) рублей. Из них 15,3 млн - налог на доходы физических лиц, а 3,6 млн - пени за просрочку. Но откуда взялись такие суммы?

- Прежде всего, отмечу, что НДФЛ в размере 13% облагаются многие вид дохода: не только зарплата, но и средства от продажи или сдачу в аренду недвижимости, выигрыши, дивиденды, доходы от источников за пределами РФ и другое, - объясняет адвокат Тимур Матвеев. - Индивидуальные предприниматели НДФЛ не выплачивают, если укладываются в годовой доход до 200 с лишним миллионов рублей (в 2021 году - до 206 млн в год; в 2022 - до 219 млн). Таким образом, этот долг, скорее всего, образовался от какой-то другой деятельности. Возможно, было продано дорогостоящее имущество, или через суд были взысканы какие-то крупные суммы.

Рассчитать доход, который получил Слепаков, несложно.

- Долг в 15,3 млн рублей - это 13% всего дохода. Значит, общий доход составил около 118 млн рублей, - отмечает адвокат.

Между тем, несмотря на переезд в Израиль, рассчитаться с налоговой шоумену все-таки придется: в противном случае, судебные приставы могут арестовать и пустить с молотка принадлежащее ему имущество в России.

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