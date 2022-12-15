Сбежавший в Израиль Семён Слепаков оставил на Родине долги в 19 миллионов

Уехавший из России Семён Слепаков задолжал по налогам 19 миллионов рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семен Слепаков больше не поёт для россиян: свои песни под гитару шоумен теперь исполняет в Израиле, где и обосновался с недавних пор. Говорят, былые аппетиты юмористу пришлось поумерить: гонорар от 3 млн рублей за корпоратив Слепакову были готовы платить только в России.

С "нулевых", когда его лицо стало мелькать в Comedy Club, бард, продюсер и сценарист зарабатывал очень приличные деньги, регулярно попадая в рейтинг самых успешных российских знаменитостей. Последний раз - в 2020 году с годовым доходом ок. 2,4 млн долларов (более 150 млн рублей по нынешнему курсу).

Однако, это не помешало звезде оказаться в "черном списке" Федеральной налоговой службы. Как выяснил сайт KP.RU, шоумену выставили счет на 18,9 млн (!) рублей. Из них 15,3 млн - налог на доходы физических лиц, а 3,6 млн - пени за просрочку. Но откуда взялись такие суммы?

- Прежде всего, отмечу, что НДФЛ в размере 13% облагаются многие вид дохода: не только зарплата, но и средства от продажи или сдачу в аренду недвижимости, выигрыши, дивиденды, доходы от источников за пределами РФ и другое, - объясняет адвокат Тимур Матвеев. - Индивидуальные предприниматели НДФЛ не выплачивают, если укладываются в годовой доход до 200 с лишним миллионов рублей (в 2021 году - до 206 млн в год; в 2022 - до 219 млн). Таким образом, этот долг, скорее всего, образовался от какой-то другой деятельности. Возможно, было продано дорогостоящее имущество, или через суд были взысканы какие-то крупные суммы.

Рассчитать доход, который получил Слепаков, несложно.

- Долг в 15,3 млн рублей - это 13% всего дохода. Значит, общий доход составил около 118 млн рублей, - отмечает адвокат.

Между тем, несмотря на переезд в Израиль, рассчитаться с налоговой шоумену все-таки придется: в противном случае, судебные приставы могут арестовать и пустить с молотка принадлежащее ему имущество в России.