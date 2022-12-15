Антон Алиханов: Я не думаю, что мы будем согревать всех немцев. Пусть они лучше мёрзнут у себя в Германии и выбирают нормального канцлера

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В досанкционные времена жители Калининградской области часто ездили в Германию и на исторические памятники посмотреть, и прикупить каких-нибудь товаров. А в последнее время граждане Германии зачастили на российскую территорию. И не за красотами курортов или памятников культуры. Немцы, аки перелетные птицы, устремились в Калининград и окрестности … на зимовку. Ибо высокие тарифы на газ и услуги ЖКХ в Германии, возникшие в результате политики отказа Евросоюза от российских энергоносителей и после подрыва трубопроводов «Северных потоков», вынуждают более половины немцев жестко экономить на воде и тепле. Самые находчивые и практичные бюргеры и придумали, как можно недорого и обогреться, и помыться вволю, арендовав квартиру на российской территории.

Об этом рассказал KP.RU губернатор региона Антон Алиханов.

- Антон Андреевич, по поводу приезда немцев в Калининградскую область: много их потянулось к вам?

- Да нет, конечно. Ну, встретили несколько человек, просто сидели они где-то в ресторане. Услышал немецкую речь, стало вдруг интересно, что они тут делают. Ну вот, узнал, что приехали перезимовать. Я привел этот пример в том смысле, что европейцы в своем упорстве себя скоро заморозят до смерти, а отдельные смельчаки решаются все-таки не подвергаться общему сумасшествию и не морозить самих себя, а куда-то убегают, где все не так дорого или теплее.

- Вы отметили, что некоторые наши калининградцы сдают квартиры.

- Конкретный человек сказал, что снять квартиру в нашем городе и жить там 4 месяца стоит столько же, сколько месяц проживания в Германии, например, в Дюссельдорфе.

- А ваши германские собеседники поняли, что это губернатор с ними общается?

- Я не знаю. Вряд ли.

- А если наши немецкие геноссы (имеются ввиду товарищи - прим.ред.) массово нагрянут в Калининград на зимовку, мы готовы их согреть?

- Нет, я не думаю, что мы будем этим заниматься. Мне кажется, пусть они лучше мерзнут и выбирают себе канцлера, у которого будет больше желания работать на своих жителей, а не выполнять указание (заокеанских боссов и общеевропейских чинуш) замерзнуть, но отказаться от российских энергоносителей.

- Эти немцы, которые сидели в кафе, они уже отогрелись, как я понял.

- Наверное. Ну, не казались мерзнущими.

- Собственно, это хит сезона, что называется…

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