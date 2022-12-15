Названы регионы-лидеры национального проекта «Производительность труда»

Рейтинг составило Министерство экономического развития России среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект. Учитывалось, как широко в субъекте используют меры поддержки нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность на 5%, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

В регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране, а меры поддержки используют активнее. Компании регионов средней группы реже прибегают к однопроцентным займам от Фонда развития промышленности или программам помощи в выходе на экспорт.

«Нацпроект выстроен по принципу экосистемы, где все элементы дополняют друг друга. Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. 4000 компаний уже участвуют в нацпроекте, еще 2000 ждут своей очереди. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

В 2023 году Республика Татарстан получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений.

Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период, отметил Максим Решетников в докладе у Президента 30 ноября.

Сейчас Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в 2 раза.