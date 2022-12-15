Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов: «Многих мобилизованных знаю лично»

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Во время «Прямой линии» глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов рассказал о самых главных событиях региона в этом году и ответил на вопросы, которые несколько дней принимали у жителей сотрудники специального колл-центра. В частности, он сообщил о мерах поддержки населения, открытии крупнейшей на Северном Кавказе мечети и новых социальных проектах.

«Воспитали достойных сыновей»

— Для меня лично прямой эфир — это всегда объективный срез того, чем живет республика, какие вопросы волнуют наших жителей больше всего, — поделился Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. — Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Путину за инициативу проводить «Прямые линии».

Отвечая на вопросы жителей, глава республики подробно рассказал о мерах поддержки семей добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в специальной военной операции (СВО). Он сообщил, что недавно подписал распоряжение о единовременном выделении каждой семье мобилизованного и добровольца, которые участвуют в СВО по 20 тыс. рублей к Новому году.

Все наше общество отреагировало на решение нашего верховного главнокомандующего, отметил Рашид Темрезов,— и жители КЧР, и ребята, которые были мобилизованы, и которые ушли добровольцами. Я практически с каждым общался, знаю многих лично. Хочу поблагодарить их и их родителей за то, что воспитали таких достойных сыновей нашего Отечества.

Руководитель Карачаево-Черкессии также напомнил, что власти республики оказывают семьям мобилизованных всестороннюю поддержку. В числе уже введенных мер он назвал, например, бесплатные детские сады, кружки и секции для детей. Семьи участников СВО, в которых есть выпускники, могут рассчитывать на особый порядок при поступлении на целевые места в вузы медицинского профиля. Кроме того, для них установили первоочередное зачисление в республиканские техникумы и колледжи.

Семьи мобилизованных и добровольцев также освободили от транспортного налога, а их пожилым родственникам обеспечили бесплатное соцобслуживание на дому и внеочередное при визите в поликлинику. Также для них сократили сроки ожидания плановой госпитализации.

Завершая тему спецоперации, Рашид Темрезов отметил, что из Карачаево-Черкессии для населения Донбасса отправили около 400 тонн гуманитарной помощи и других грузов.

«Строил каждый житель»

Среди вопросов, которые прислали жители республики в специальный колл-центр, многие были посвящены медицине, строительству социальных учреждений и дорог, транспорту и благоустройству.

Говоря о городской инфраструктуре, глава Карачаево-Черкессии объявил о скором открытии в Черкесске музыкальной школы. В ней смогут заниматься дети со всего города. Рашид Темрезов подчеркнул, что такие специализированные учреждения должны появляться в разных районах столицы республики.

14 декабря Глава Карачаево-Черкессии открыл в Черкесске главную Соборную мечеть имени имама Абу Ханифы — самую большую в республике и одну из самых вместительных на Северном Кавказе. В ней смогут одновременно находиться до 7000 верующих, а в дни религиозных праздников благодаря прилегающим территориям мечеть примет до 20 тыс. человек.

Крышу нового храма площадью около 4000 кв. м украшают 33 купола, а вокруг него установлены четыре башни-минарета высотой 52 м. Здание отличается необычной архитектурой: византийский стиль дополнили элементами мусульманского зодчества. Полы Соборной мечети покрыты мрамором, рядом с ней разбили сквер и организовали парковку для машин.

— Хочу выразить искренние слова благодарности в первую очередь всем жителям нашей республики, верующим, всем людям, которые долго ждали этого события, — сказал Рашид Темрезов на церемонии открытия. — Эту мечеть на самом деле строил каждый житель Карачаево-Черкесской Республики. Кто помогал делом, кто помогал своими молитвами и, слава Всевышнему, сегодня мы с вами присутствуем на открытии нашей Соборной мечети.

Новая мечеть вызвала восторг у лидера другой кавказской республики — главы Чечни Рамзана Кадырова. Он назвал ее «гордостью и объектом восхищения огромного количества мусульман СКФО». Кадыров также подчеркнул, что результаты трудов Рашида Темрезова «заслуживают глубочайшего уважения», так как для него «благополучие народа превыше всего».