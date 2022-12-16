Что мне сказал пермский маньяк-людоед: Он жрал людей, насиловал и калечил женщин, а теперь на свободе

Людоед Михаил Малышев, мы его подкараулили у подъезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предыдущей части мы рассказали о слухе, что в мир возвращается отсидевший серийный душитель Дмитрий Тамбасов, на счету которого несколько изнасилований и убийств. Информация не подтвердилась… Ну как не подтвердилась - ему сидеть еще пять лет (что тоже оптимизма не внушает). Однако оказалось, что на воле уже другой его собрат… людоед...

Я стою у почтовых ящиков и самозабвенно слушаю.

За железной дверью с тремя глазками - один разделен надвое горизонтальной планкой, другой смотрит вбок - два голоса, старушечий бубнит:

- Миша, ключи тут, интернет я подключила, кефир пей, врач сказал…

Мужской истерично взвизгивает:

- Врач - дебил! Ну его на фиг! Где тумбочка, тут, под телевизором?!

- Миша, 23 года прошло… квартиру я сдавала… Трубку не бери, дверь никому не открывай…

Мужской голос добреет:

- Да я спать лягу! Я там привык к комфорту, как в доме отдыха побывал! Ел и спал…

Мужчина - это людоед Михаил Малышев. 23 года ел и спал он в тюрьме.

Чрезвычайно странная дверь людоеда со многими глазками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА

Все началось в январе 1997 года: по всей стране не платили зарплаты, только что закончилась поражением война в Чечне, а к берегу Камы прибило мешок с отрубленными кистями, ступнями и головой.

Это оказалась 16-летняя пэтэушница Наташа Суворова, пропавшая в Перми.

Останки выловил бомж, работавший в коттедже новых русских, - и отправился на зону.

- Он даже признался! - удивляется тогдашний начальник отделения по раскрытию серийных убийств Эдуард Хадеев, с которым мы познакомились в прошлой серии. - Как мы его убеждали: «Это же не ты!» А он уперся: «Я убил!»

Убеждали бомжа открыться потому, что в конце года в гаражном кооперативе на окраине Перми собаки раскопали труп рабочего местного завода со срезанными ножом частями бедра и ноги.

Брат убитого рассказал, что тот собирался в гости к «сварщику Мише Малышеву, который угощает мясом», опера прорвались за бронированную дверь на лодочной цепи: сумели вставить в приоткрывшуюся щель ствол пистолета…

И сразу поняли, что попали по адресу.

Таким Малышева сажали в 1999-м Фото: скриншот видео

В ванной в потолок были вделаны крюки для подвешивания туш, как на мясокомбинате. На кухне стояли два холодильника, забитые мясом. Окна заварены металлическими пластинами, так что в доме был сумрак, и телевизор тоже в бронированном ящике. Коридор отделан мраморными могильными плитами, принесенными с кладбища.

Сожительница хозяина странной квартиры, агрессивного мрачного качка, тоненьким голосом сказала операм:

- Это он Суворову топором по голове… И на пельмени…

Сам Малышев сутки молчал, а потом понял, что терять нечего.

- Сидел в «обезьяннике», - рассказывает бывший сотрудник ППС Кировского РОВД, - Мы наливали ему стакан водки, и он орал, какое вкусное женское мясо...

ЖИВОДЕР

Родился Миша у одинокой дамы, ведущего инженера ТЭЦ. Рассказывает знакомая семьи:

- Женщина, читающая книги, думающая, никакого алкоголя близко нет! Настоящая интеллигенция. Про сына никогда ничего не говорит, скрывает...

Я, забегая вперед, эту интеллигенцию видела: в 80 лет дама носит красное пальто, мою записку к людоеду с просьбой об интервью она выкинула.

Бывший следователь прокуратуры Гульнара Абибулаева, тоже известная нам по предыдущей части:

- В детстве у Малышева были психологические травмы: он учился играть на скрипке и сильно порезал руку, ему пришлось проститься с музыкой, а вторая - его мать вышла замуж и родила дочку, перестала уделять ему все внимание…

Следователю прокуратуры Гульнаре Абибулаевой Малышев говорил: «Мне бы молоток, я бы все пальцы вам разбил». Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ой, про дочку я уже слышала в предыдущей истории Тамбасова. Это что, общее место для маньяков?

- Общее место - черепно-мозговая травма, вот она почти у всех у них, - говорит розыскник Эдуард Хадеев. - Малышев был «обычный хороший мальчик», но немного плотный, рыхлый, и однажды его сильно избили. После этого у него появились странности, он стал качаться, а для мышц нужен белок…

Будущий маньяк стал убивать и мучить кошек, сменил три школы из-за неуспеваемости, стоял на учете в детской комнате милиции (в советские годы). Однажды сварил суп из кошки, мама открыла кастрюлю и упала в обморок, а Малышев полил ее томатным соусом - пошутил.

- Мать боялась его смертельно: муж уходил на работу, а она с новорожденной запиралась в комнате, ставила ведра для туалета и сидела, чтобы он что-нибудь не сделал сестре, - вспоминает Абибулаева.

Мать разменяла квартиру: сын стал жить в той однокомнатной хрущевке на первом этаже, постепенно превратив ее в нечто среднее между пыточной, качалкой и помойкой. На полу там лежали внахлест плиты ДСП, ходившие ходуном, в комнате приходилось протискиваться между мебелью и станком со штангой, на полу валялись груды чьей-то чужой одежды, в кухне стояли бочки с горохом, а в коридоре висела сотня собачьих поводков.

Дом и окна людоеда (зарешеченные) Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

После посадки сына мать вывезла оттуда три (!) грузовика мусора. Но пыточной квартира была не поэтому.

ЖЕРТВА

Инна Подседерцева - жертва и любовь людоеда. На кадрах оперативной съемки 23-летней давности 19-летняя девушка, похожая на шарик, тоненько плачет:

- И меня из квартиры никуда не выпускает, говорит, со мной будешь ходить, и все...

Теперь голос у женщины пропитой и сиплый, узнать ее трудно, вот только нос…

- Стояли на остановке, Миша говорит: «Хочу, чтобы ты больше никому не нравилась», - и как укусит меня! Кровища…

К врачу женщина не обращалась: боялась, что сожитель ее убьет.

Малышев откусил нос сожительнице-девчонке. Кадр из фильма НТВ

Инна работала санитаркой, а 30-летний Малышев попал к ней в больницу со сломанной ногой. Полтора месяца ухаживал: «Пойдем ко мне, пива попьем». Познакомил с мамой, сам познакомился с Инниным отцом-алкоголиком, который стал у «зятя» завсегдатаем: Миша гнал и продавал самогон. Сватовство честь по чести, вот только папа выйти из квартиры людоеда мог, а Инна, войдя туда, уже нет: уходя, Малышев запирал подругу, выносить мусор шел вместе с ней.

Инна Подседерцева теперь. Фото: Алексей Журавлев

Что пережила женщина?

- У Малышева помимо сожительницы был сожитель, умственно отсталый парень из детдома Николай, 18 лет. Малышев сожительствовал как с ней, так и с ним, заставлял их заниматься сексом, а сам смотрел, заставлял сожителя насиловать сожительницу, а сам в этот момент насиловал его, - рассказывает следователь.

Колю из дома выпускали, потому что он мог увести с улицы любую собаку; дома псов подвешивали на крюке в ванной и…

- Сильно стучал, - рассказывает соседка Любовь Георгиевна.

- Музыку громко включал, - вспоминает Подседерцева, - Чтобы визга не слышали.

Собак Малышев убивал топором, мясо ел, считал его очень полезным: «Собаки ведь не болеют туберкулезом», - и кормил многочисленных собутыльников: дома у него не переводились компании! Шкуры сдавал на рынок, где из них шили шапки. Сожителю Коле отрезал ухо и сожрал…

По официальной версии, Малышев отправил Подседерцеву на улицу, чтобы она привела ему бабу, она привела Суворову, сама Инна рассказывает:

- Миша отпустил меня на работу, а там эта Наташа: «Ты не знаешь, где можно выпить».

Пошли к Мише, там сидели три его другана (один из них гаишник); все стали таскать девушку в ванну, она очнулась и начала кричать у двери, Малышев возмутился: «Ты успокойся! Или я это!» - и долбанул Суворову топором по голове. Труп положили в ванну, часть мяса съели, остальное к утру испортилось. В этот день «муж» и укусил Инну, «чтобы была верной всю жизнь».

Рабочего по имени Антон убили, потому что Инна стала его гнать: «Пора по домам!» Тот вызверился: «Ты кто тут такая?!» - а людоед обиделся…

УГРОЖАЛ СЛЕДОВАТЕЛЮ

Легко заметить, что Инна выгораживает себя и бывшего: Суворова, мол, сама хотела секса с тремя парнями, ничего мясного она, Инна, у Малышева не ела, «кушала, что отец приносил», и даже запаха изо рта людоеда не заметила, а ведь, по рассказам оперов, тот никогда не чистил зубы: «ведь собаки не чистят»…

- Они с сожителем страшно боялись Малышева, он реально лишал ее свободы на полгода, ее подавали в розыск, - рассказывает следователь. - От стресса у нее развилась ложная беременность…

В итоге женщину признали потерпевшей, а за пособничество в убийстве подвели под амнистию.

Живет Инна все в том же районе и регулярно встречает маму людоеда, которая докладывает: «Скоро выйдет… Вышел».

- Вы уж не говорите ему, где я, как я только жива-то осталась, - приговаривает Инна.

Людоеда посадили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное удержание и два трупа, хотя, судя по валявшейся в квартире одежде, жертв было 8 - 10: он постоянно ездил по районам, знакомился с бомжами, а на сеансе у полиграфолога признавался, как и кого ел...

В районе, куда он ходил, в начале 90-х была серия нападений на 12-летних девочек, но жертвы выросли и не могли уверенно опознать насильника.

Старший оперуполномоченный Отделения по раскрытию убийств и тяжких, особо тяжких преступлений против личности Кировского районного отдела МВД по городу Перми Алексей Филиппов лично брал людоеда Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Человеческого мяса в доме не нашли: взяли несколько кусков на экспертизу, но проверить все сотни килограммов государству оказалось не по средствам.

- Малышев говорил: «А что, человек все в жизни должен попробовать, в Африке каннибалы едят человечину», - вспоминает Абибулаева. - Говорил: «На вкус сладкое». Человек грамотный, много читавший, абсолютно циничный. Находясь в СИЗО, откусил ухо сокамернику. Мне угрожал: «Был бы у меня молоток, я бы вам все пальцы…». И еще говорил: «Я выйду, мне будет всего около пятидесяти, нормально».

Сейчас Малышеву пятьдесят семь.

И он вышел...

КАК МЕНЯ ОБМАНУЛИ

Перед выходом людоеда соседи переспрашивали друг друга: «Как жить будем? Раньше он вежливый был, полы в подъезде мыл», - а в день икс в соцсетях началась форменная истерика: «Боюсь за детей!», «Выпустили, чтоб пельмени ел», «Подъезжаешь к дому по улице Рыбалко (дальше указывался адрес вплоть до квартиры. - Ред.), берешь биту…»

Жители Перми живо обсуждали в соцсетях освобождение людоеда.

Было известно, что в колонии людоед был баландером, в одиночку таскал в барак из столовой телегу с баландой, в которую обычно запрягают лошадь, в первые годы занимался боксом: в этой ИК-10 есть ринг - и очень много ел. Пять шлюмок каши, ведро супа...

Рассказ знакомого Малышева про пулемёт «Максим».

«Жирный, неопрятный, как свинья, весь в пищевых отходах и трусливый: сколько раз ему голову разбивали табуретками на бараке», - писали мне сидельцы. - «Замкнутый, на своей волне, хромает и под нос себе бубнит; статья его на зоне неприемлема, но администрация его защищала, никто ему не мог ничего сделать»; «Вспыльчивый и психованный, в драке старался укусить. Я его знал еще по первой ходке, в 80-е он сидел по воровайке и в этот раз рассказывал, как проломил мужику голову гантелей, тот сам спровоцировал. Однажды в промзоне сварщики сварили ему точную копию пулемета максим, естественно, муляж, так вот, Миша эту железку затащил на крышу и начал имитировать стрельбу по мусорам, получил ШИЗО сколько-то суток…»

Бывшие заключённые с удовольствием делятся с нашим корреспондентом впечатлениями о Михаиле.

Наводит на мысли…

Я собиралась встретить Малышева возле КПП, пробила точную дату окончания срока, но сделала глупость: сообщила ФСИН, что я в Перми. Встреча планировалась в воскресенье, а в пятницу я приехала обойти соседей людоеда и вдруг услышала из-за железной двери:

- Мама, спасибо тебе огромное, столько барахла! Я бы не допер!

Единственное объяснение: зека решили спрятать от журналистов - как мило, а мама встретила его на такси. Но что за немощь, ведь людоед мог в одиночку поднять корову?

- Я Елену Малышеву смотрел по телевизору! - громко продолжает Михаил. - Там показывали замену тазобедренного сустава, а у меня…

И он называет часть тела, которая нуждается в операции. Я вспоминаю: «Хромает».

- А вообще телевизор - это бред!!! - распаляется людоед. - По полдня его там!!! Мне главное теперь - искать работу!

Ой! Это вряд ли…

Мама принимается плакать, тот утешает:

- Да все же хорошо! Ты себя накручиваешь!

Глумливым тоном, видимо, цитируя заключение врача:

- Понимаешь, аб-со-лютно здоровая у меня психика! Хи! Хи! Я отзывы в интернете читал: я такой злой! Надо меня убить!

Мама дудит речитативом:

- К двери не подходи, из дома не выходи…

А Михаил продолжает смеяться:

- А грабить меня никто не будет, потому что брать нечего!

Несколько лет назад жильцы устроили в квартире мотавшего срок Михаила наркопритон: оттуда резко пахло, приходил участковый, там сейчас шаром покати…

Я думала подстеречь людоеда у полиции, ведь все освободившиеся преступники обязаны отмечаться, но оказалось, что надзор у Михаила ФОРМАЛЬНЫЙ: суд позаботился, чтобы ему не нужно было выходить из дома и встречаться с журналистами.

Железная дверь оставалась закрыта.

ИНТЕРВЬЮ

Конечно, я выследила людоеда: дежурила у квартиры, когда дверь подъезда открылась и вошел крупный хромающий человек в черном.

- Михаил Юрьевич! - возопила я. - Я запихивала вам под дверь мои визитки! Вы их видели?

- Да-да-давайте по-хорошему, - заикаясь, не очень внятно проговорил людоед и тут же перешел на крик: - Я всегда по-хорошему! Сначала…

Моих оправданий он не слушал:

- Если вы будете ко мне вламываться, я… Я не знаю, что я сделаю!!! Мне нужен… покой!!!

- Ваша мама сильно нуждается и хотела продать эту квартиру…

- Деньги я как-нибудь заработаю! Я же не инвалид!

Заметил в моих руках диктофон, истерично взвизгнул:

- Что, шокер?! - и шагнул внутрь квартиры.

Из рюкзака у него торчал пакет с квашеной капустой.

У меня осталось четкое впечатление, что я говорила с психически больным, и я могу только передать привет врачам, в 99-м году вынесшим вердикт о вменяемости Михаила.

- Боюсь я за его мать, - говорит оперативник, знакомый с Малышевым...

Р.S. Когда я уехала из Перми, людоед забыл закрыть газовую конфорку и чуть не взорвал подъезд: соседи вызывали газовую службу. Но я уже была в Челябинской области, где нашла еще одного маньяка, вышедшего на свободу. Маньяка-ослепителя…

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