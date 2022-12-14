Зверя, насиловавшего женщин до смерти, выпустят через пять лет: Почему отменен пожизненный приговор «пермскому Чикатило»

Эту фотографию Дмитрий Тамбасов разместил в соцсети и подписал: «Помните, не получить желаемого – это иногда и есть везение». С 2003 года, со своих 20 лет, он отбывает наказание за извращенный секс и убийства женщин.

Аукается темное время, когда преступников, вынимавших из детей кишки и делавших тушенку из женщин, и не расстреливали, и нечасто сажали пожизненно: серийные преступники стандартно уезжали на 25 лет, и тогда это казалось… нормально: все-таки четверть века, и мало ли что может случиться на зоне...

Всех вернул в реальность скопинский маньяк Виктор Мохов.

Насильник, арестованный в далеком 2004 году за то, что держал в подвале двух рабынь, в 2021-м вышел на свободу и тут же устроил цирк: дал интервью Ксении Собчак, вызвал утробный вой Госдумы, участвовал в убийстве собутыльника и прятал его труп в огороде. Оттянулся за все годы!

А едва его закрыли, СМИ написали, что в Перми выходит маньяк из 2003 года Дмитрий Тамбасов. Он насиловал женщин извращенным образом и душил; в сети выложена съемка: молодой накачанный блондин смотрит мимо камеры оперативника: «Я схватил ее за шею и сдавил, чтобы…», - рука с сигаретой начинает вибрировать, чтобы показать, как билась под ним жертва в судорогах, это особый смак для садиста. За три трупа и одну выжившую Тамбасов получил пожизненное, но потом Верховный суд снизил срок до 25 лет, и вот возможность УДО наступила…

Я выехала к серийнику.

Маньяк сидел за изнасилование, когда в 2008-м к нему на зону прибыли оперативники и предложили написать явки с повинной. На этой оперативной съемке Тамбасову 25 лет. Кадр из фильма ведомственной передачи «Вызов 02» ГУ МВД по Пермскому краю

«ПОЧЕМУ МЕНЯ ТАК ДОЛГО НЕ ЛОВИЛИ?»

Пермь, март 2001 года.

В комнате общежития техникума, что стояло возле цирка, страшненькая студентка из деревни Гуля Шаклеина объявила: «Хочу гулять!»

Было двенадцать ночи, но соседка Гулю не удерживала: девицу знало все общежитие, к ней ходили взрослые кавказцы, а один хахаль только что поставил ей бланш под глаз и выбил зуб. Покачиваясь, Гуля спустилась на улицу с пивом… и вернулась в три с парнем Димой.

Гуля Шаклеина подцепила парня возле цирка и привела в общагу пить пиво. Не угадала. Фото: Личный Архив

Соседка на суде показывала:

- Он мне сразу не понравился, тон его, ухмылка. Я уже спала и попросила его уйти. Или я уйду. Но Дима сказал: «Гуля такая же хозяйка, как и ты», стоял в дверном проеме и ждал, мне пришлось протискиваться…

Подружка в соседней комнате пустила выгнанную на краешек односпальной койки, и вдруг в тишине раздался крик и рев Гули. Гуля орала, но обиженные студентки со словами «Так тебе и надо» повернулись на другой бок…

Девушку нашли на другой день вечером, взломали дверь: Гуля лежала на кровати одетая, лицом к стенке, в комнате валялись бутылки и использованный презерватив. Оперативники думали про естественную смерть, судмедэксперт сказал: «Вы что, прикалываетесь?» И показал 22-сантиметровую морковь, которую, издеваясь, садист забивал в девушку.

Овощи лежали в тумбочке у двери. Гуля привезла их от мамы из деревни…

Общежитие, в котором маньяк зверски замучил первую жертву, теперь разорено. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Много позже, в 2008 году, в пересыльной тюрьме «Белый лебедь» Дмитрий Тамбасов под запись расскажет оперативнику:

- Сама позвала, сама провела через вахту. Стали пить… помню моментами. Лежала подо мной на полу, потом что-то сказала, оскорбила…

- Чем душил?

- Руками... Ты скажи, почему меня так долго не ловили? Были мои пальцы и у цирка, и в Ленинском районе…

- Мы других арестовывали.

- Я ждал сильно, что меня поймают. Да, я даже рад был, что арестовывают, - ухмылка.

«МАМА ОТКАЖЕТСЯ»

В СИЗО Тамбасов написал четыре явки с повинной на четыре трупа, включая Гулю, плюс на пятой девушке, Марианне, его взяли: присмотрел в своем районе, пригласил на дискотеку, после повел гулять в парк - и…

Когда он попытался запихнуть в нее флакон духов (одновременно продолжая насиловать и сворачивая шею руками), жертва дала извращенцу в глаз и сбежала, ломая по дороге шпильки. На следующее утро к Тамбасову пришли, потому что перед дискотекой он заезжал с Марианной к себе домой и засветил адрес. За бачком унитаза у него нашли телефон изнасилованной и ее духи, те самые...

От одной явки Тамбасов вскоре отказался со словами: «Мама от меня отречется, и мне могут дать пожизненное», но полиграф показал, что убийств на самом деле было девять - одиннадцать! Старейший полиграфолог УВД Пермской области Аскольд Маркович Петров после работы с маньяком удивлялся: «Уникальный человек! У него жестокость идет по нарастающей!»

Чтобы вы не удивлялись словам уникального маньяка о маме: на момент совершения убийства Гули Шаклеиной Тамбасову было всего 18 лет, он был совсем еще щенок!

Когда сел за Марианну, лет тоже было только двадцать. И С ТЕХ ПОР ТАМБАСОВ НЕ ВЫШЕЛ, ТАК И СИДИТ НА ЗОНЕ. То есть все преступления он совершил чуть ли не в школе…

Откуда он взялся такой?

«ТРУП КАННИБАЛА»

Рассказывает друг Тамбасова Андрей (фамилия есть в редакции):

- Он хвастался: «Троих или четверых замочил, и что-то никто меня не ловит». Но, правда, говорил, что убивал мужчин. Мы относились к этому, как... к трепу! Понимаете, у нас была компания, которая слушает дэт-метал, например, Cannibal Corpse, переводится «Труп каннибала». Вы можете представить содержание текстов? Другие в тусовке и не такое рассказывали, там романы можно писать… Когда его посадили, наши девочки признались, что он и их придушивал в постели, но с нами ничем не выделялся: ходил на концерты, дрался, один раз нес меня пьяного до дома десять километров! Единственное, после армии стал заторможенным…

Так, а что у нас было в армии?

Один из членов следственной группы:

- Тамбасов делился, что в отношении него совершали насильственные половые акты, в заднее отверстие пытались ввести розу с шипами. Говорил об этом не на допросах, а неофициально, поэтому прошу не писать от моего имени, но его действительно комиссовали, это проверено…

Мать Тамбасова показала, что ее сына призвали на флот, но через полгода его привез домой сопровождающий и объяснил: в части Дмитрия домогался врач, и молодой матрос порезал вены.

Брр, врагу не пожелаешь…

Я бы даже сказала, мол, у парня съехала кукушка, он принялся воспроизводить перенесенное насилие, если бы… убийство Гули Шаклеиной не произошло ДО армии! Оно было в марте, а весенний призыв начался в апреле. Тамбасов пошел в армию УЖЕ ТАКИМ, и надо искать что-то раньше...

Следователь прокуратуры и СК Гульнара Абибулаева принимала у преступника явку с повинной Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Бывший следователь по особо важным делам следственного отдела СК по Ленинскому району Перми Гульнара Абибулаева открывает:

- Подростком Дима ходил с ребятами на стройку, они придушивали друг друга шарфом и испытывали от этого оргазм.

Оперативник Дмитрий Байчурин - герой, расколовший Тамбасова Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Бывший оперативник уголовного розыска УВД Перми Дмитрий Байчурин дополняет:

- В семье Тамбасовых, помимо Димы, дочка-инвалид, и все внимание было на нее, а он учился в специализированной воспитательной школе для трудных подростков на пекаря, вот там-то в 9-м классе у него и произошел первый секс с учительницей, это она показала ему садомазо…

Теперь портрет стал полным.

ЧИСТЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

Я спрашиваю следователя Гульнару Кемаловну:

- Как сам Тамбасов объяснял свои зверства?

- По его версии, умысла на убийство не было: «Просто она начала кричать, пришлось сдавить». Изнасилования тоже не было: все женщины шли с ним добровольно, он подходил, заговаривал, знакомился. Такой человек: мог убедить, вызывал доверие. Женщины добровольно вступали с ним в половую связь, но в процессе он из-за своих извращенных пристрастий причинял им боль, они пытались вырваться… Он вообще свободно все рассказывал, неофициально говорил: «Умерла случайно, но это доставило мне удовольствие». Он получал оргазм от секса с таким концом.

Мог себя контролировать. Отметим, он же не убил никого из постоянных подружек - и потому стал ходить на охоту.

Женщины на быстрый секс соглашались определенные: Гуля Шаклеина (13 марта 2001 года) потащила парня в общагу, рыночная торговка Таня Механошина (август 2002 года) после пива на набережной согласилась на секс в кустах. Она была сорокалетней женщиной 56-го размера…

Но самый страшный эпизод - Соня М., ноябрь 2002 года.

Соня М. была городская психбольная. И ею не побрезговал Тамбасов. Фото: Личный архив

Соня была городской сумасшедшей: лежала в дурке, разговаривала с невидимыми собеседниками, голой бегала по балкону и была повернута на театре. Больная голодала - после ее смерти в квартире нашли половинку замерзшей картошки, но подносила актерам букеты на премьерах (как правило, администрация вызывала скорую и санитары забирали Соню прямо из фойе).

И на такую несчастную позарился убийца.

Был час ночи, дурочка сидела на постаменте памятника Ленину перед оперным театром (спектакля в этот день не было), Тамбасов заговорил об искусстве - и: «Пройдемте за гаражи, там теплее». Соня пошла...

На постаменте этого памятника сидела дурочка, когда к ней подошел извращенец. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Труп нашли наутро в сугробе.

Осталось рассказать трудное: почему Верховный суд развалил приговор.

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Вы, наверное, поняли, что уличили Тамбасова сильно не сразу: за Марианну он сел в 2003-м и всего на семь лет, потому что слова девушки: «Он хотел меня убить, говорил, что я у него не первая» - ничем не подтверждались. Дмитрию вменили только изнасилование.

В 2008-м (Тамбасов за хорошее поведение уже был переведен в колонию-поселение) начальник отделения по раскрытию серийных убийств межрайонного отдела уголовного розыска Перми Эдуард Хадеев получил на отработку пачку висяков прошлых лет, в том числе дело об убийстве у оперного театра.

Эдуард Хадеев, начальник межрайонного отдела уголовного розыска, работавшего по серийному убийце. Кадр из фильма ведомственной передачи «Вызов 02» ГУ МВД по Пермскому краю.

- Там был отпечаток пальца на упаковке презерватива, найденной возле трупа в мусорном контейнере. Я бездумно, потому что дело было не одно, дал распоряжение загрузить его в систему, и «пальчик» выстрелил: «Дмитрий Тамбасов, отбывает наказание за такое-то преступление». Мы заказали этап…

Трупы женщин у Оперного театра и на набережной. Кадры из фильма ведомственной передачи «Вызов 02» ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудник Хадеева Дмитрий Байчурин на полгода переселился в СИЗО:

- Жена заворачивала мне бутерброды, я их не ел - я Тамбасова кормил. Я стал ему лучшим другом, я беспрестанно восхищался его мужской доблестью и после каждой беседы вызывал медработницу, которая раздевала Тамбасова догола и осматривала, чтобы зафиксировать, что я его не бил. С каким удовольствием он вываливал свои гениталии…

Тамбасов «поплыл»: он рассказал даже об изнасилованиях, о которых опера не знали, свидетели в общежитии опознали убийцу, суд вынес приговор: пожизненное.

И… Тамбасов понял, что его обманули.

Тамбасов показывает, как убивал одну из жертв. Кадры из фильма ведомственной передачи «Вызов 02» ГУ МВД по Пермскому краю.

Он тут же отказался от всех явок: мол, под диктовку написал все, что сказали опера, и даже признался в преступлении, которое произошло в Перми, когда он служил в армии (текст жалобы Тамбасова в Верховный суд - в распоряжении «КП»). Отпечаток пальца, который доказывает его причастность к убийству в 2002 году, подделан, потому что иначе он всплыл бы не в 2008-м, а еще в 2003-м, при первой посадке (МВД объясняет это халатностью экспертов). И вообще - он же помогал следствию, ему положено снисхождение…

По сути, защита развалила доказательства обвинения, не помогли даже свидетельства сокамерников, что он и с ними делился подробностями зверств. Приговор Верховного суда: 25 лет с момента первого ареста, то есть с 2003 года, - это оценка следствию.

- Восемнадцать лет за три убийства, ведь семь лет у него и так было за Марианну, - это очень мало, - говорит Абибулаева.

- Он сравнивал себя с Чикатило, - вздыхает Байчурин, - говорил: «Его не надо было расстреливать, таких, как мы, надо изучать».

- Принимался удовлетворять себя прямо в боксе под лестницей, где закрывают заключенных между допросами, как только по лестнице поднималась сотрудница, - вспоминает конвойница ФСИН. - Видимо, в щелку нас разглядывал. Другие зеки не выдерживали, орали: «Уберите меня от этого урода!»

Если бы Верховный суд утвердил пожизненный срок, Тамбасов наверняка выдал бы еще эпизоды, как сделал это, например, иркутский маньяк Попков. Но приговор теперь обжалованию не подлежит.

ПЯТЬ ЛЕТ

Я просила Тамбасова об интервью на зоне, но получила отказ.

- Это я ему запретила, - говорит мама Дмитрия Екатерина Васильевна. - Дима звонил мне, советовался. Он во всем со мной советуется.

Родители серийного насильника и убийцы так и не поверили в виновность сына. Мать ходила с диктофоном в общежитие и искала доказательства, что свидетелей запугали, взяла кредит на адвоката, потом жила с семьей на даче, сдавала квартиру. Отец на приговоре крикнул маньяку: «Дима, держись!»

- Себе я все доказала, - говорит Екатерина Васильевна. - С Марианной у сына было по согласию, просто она решила взять с нас деньги: мы же в присутствии следователя передали ей 25 тысяч рублей. Дима тогда был под подпиской, и она его не боялась, здоровалась, мы предлагали ей фиктивный брак, а она: «Я и на настоящий согласна!» - легонького такого поведения девочка. А те висяки - я точно знаю - милиционеры и другим заключенным предлагали, искали, кто согласится. Сломали моему сыну жизнь просто за должности и погоны...

Екатерина Тамбасова, мать осужденного, так и не поверила в то, что сын маньяк. Фото: соцсети

Мы разговариваем в бедной хрущевке. У меня нет сил выступать против слепой материнской любви.

- Когда он выходит? - спрашиваю.

- А он не выходит. Мы просили перевести его на принудработы, и не один раз, суд отказывает. Так что будем сидеть до 2028-го, до конца…

Прокурор дал Тамбасову в этом последнем суде чудовищную характеристику: пытался совершить побег, склонен к суициду, членовредительству и сексуальным преступлениям.

О трудоустройстве он попросил только в 2020 году, работал хлеборезом, дневальным и деревообработчиком, периодически сидит в ШИЗО, у него 26 взысканий и 13 поощрений...

- Ездите к нему?

- Жена ездит…

Что?! Маньяк женился? Кто на него купился, заочница?

- Просто человек, который все понимает, - уточняет Екатерина Васильевна. - Это я оплачиваю ее поездки.

Понятно все. Любовь по соглашению.

Я вспоминаю стихи Тамбасова: «Я зверем стал, а человек во мне уж помер». И как на оперативной съемке душитель шумно втягивал слюну после слов: «Я начал ее насиловать».

Зверя выпустят на волю в 2028-м.

У нас у всех в запасе пока есть еще пять лет.

Р.S. Данные и имена жертв я изменила.

Читайте во 2-й части:

Информация о выходе маньяка оказалась фейком, но тут, прямо при мне, в Перми вышел на свободу людоед.