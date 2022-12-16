Как выбрать новогодний подарок, чтобы не было мучительно банально

Некоторые неудачные «сюрпризы» могут испортить настроение на все праздничные дни. Так что выбору подарка лучше уделить особое внимание. Фото: Shutterstock

Дареному коню? В зубы? Еще как смотрят! И в зубы посмотрят, и за хвост подергают, и еще верхом прокатятся. Ведь каждый из нас в глубине души ждет подарка не «какого-нибудь», а «того самого».

Как правильно выбрать новогодний подарок, чтобы в ответ получить не дежурную благодарность, а искреннюю радость? Мы побеседовали об этом с психологом Викторией Рябовой. Но сначала провели опросы среди подписчиков «КП» в соцсетях. И самый желанный новогодний подарок для россиян, как оказалось, совсем не романтичный - деньги (см. «Опрос «КП»). А вот технику-электронику наши читатели, наоборот, не хотят.

НЕ ВСЕ СЮРПРИЗЫ ОДИНАКОВО ПРИЯТНЫ

- Виктория Борисовна, получается, не нужно больше ломать голову над выбором новогоднего подарка - вручаем деньги, и дело с концом?

- Тут все сложнее. Дарить деньги - это, конечно, удобно. Такой подарок снимает с вас ответственность - не надо ничего придумывать, бегать по магазинам.

Но другой вопрос: почему люди отвечают, что хотят получить деньги? Потому что в большинстве случаев они понимают: дорогой подарок на Новый год им вряд ли преподнесут. И в таком случае уж лучше деньги, чем какая-то недорогая и ненужная безделушка. Но если вы готовы подарить настоящий подарок, о котором человек мечтал, - это, конечно, лучше денег.

И ни в коем случае нельзя полученными в подарок деньгами затыкать дырки в бюджете. Если сами дарите деньги, обговорите на словах (или подпишите на открытке), что вручаете их именно на подарок. И дайте понять, что хотите потом его увидеть.

- Деньги - это как-то скучно. Разве новогодний подарок не должен быть сюрпризом?

- Есть люди, которые после сюрприза могут погрузиться в стресс. От неудачного подарка они теряются: с одной стороны, не хотят обидеть того, кто им его подарил, с другой - не знают, что с подарком делать.

Эффект неожиданности можно получить по-другому. Заранее попросите человека написать список из 10 самых желанных вещей и подарите ему одну из них, а какую именно - это как раз пусть будет сюрпризом. Получится такой полусюрприз (другие верные способы узнать, чего хочет человек, - см. «Мешок хитростей»).

Опрос "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ - ТО ДОРОГОЙ

- Люди все чаще дарят друг другу алкоголь на Новый год, насколько это допустимо?

- Это уместный подарок, если алкоголь - элитный, стоит несколько тысяч рублей. Дарить бутылку обычного шампанского - это уже странно. И ни в коем случае нельзя дарить спиртное учителю вашего ребенка - такое сейчас нередко случается. Алкоголь - это более личный подарок, его дарят близким, хорошим друзьям. Вот учителям как раз хорошо дарить сертификаты. Сейчас даже в театрах продаются сертификаты, на которые потом можно купить билет на спектакль.

- А вот список самых нежеланных подарков возглавила техника и электроника...

- В подарок люди обычно хотят получить то, что не могут себе позволить сами. Думаю, они понимают: мала вероятность, что им подарят айфон или какой-то по-настоящему дорогой подарок, поэтому так и отвечают. Еще ваши читатели не очень хотят, чтобы им дарили украшения, парфюм, одежду и т. п. - это тоже легко объяснить. Такие вещи надо смотреть, примерять, нюхать.

ДЕТЯМ - ПОЛОЖЕННОЕ

Волшебник по переписке

- А как быть с детьми? Им ведь подарки Дед Мороз приносит. И малыши могут попросить его о таком подарке, что родители за голову схватятся.

- Помогите малышу написать письмо Деду Морозу - так вы точно будете знать, что положить под елку. Если заказ превышает ваши возможности, придумайте компромиссный вариант (подарок подешевле) и напишите ребенку письмо от Деда Мороза, в котором он объяснит, почему не смог точно исполнить пожелание, - говорит психолог Виктория Рябова. - Очень важно объяснить ребенку, что подарок Дед Мороз подарит не просто так, а за что-то. Ребенок должен, скажем, убирать за собой, помогать маме и т. д. И ни в коем случае не пытайтесь выдать за новогодний подарок что-то обыденное - шапку или варежки, которые вы и так собирались ему купить.

МЕШОК ХИТРОСТЕЙ

Не ошибись с презентом

Самый верный способ узнать у человека, какой подарок он хотел бы получить, - спросить его об этом напрямую. Но жизненный опыт показывает, что после такого вопроса «респондент» начинает мямлить что-то вроде «ну не зна-а-аю...» А надо бы узнать! Вот вам пять верных способов добыть нужные сведения.

1. Заговорщицки шепните человеку, что подарок для него вы уже купили. И предложите угадать, какой. Вам тут же продиктуют список всех самых сокровенных желаний - остается только выбрать.

2. Обсудите будущий подарок с другом или родственником человека, которому вы собираетесь его дарить. Даже если вы не получите четкого ответа, все равно вам накидают много хороших идей.

3. Повспоминайте ваши беседы за последнее время. Люди часто говорят о том, куда хотят сходить, в чем нуждаются или о чем мечтают. Может быть, это какая-то конкретная вещь, полет в аэродинамической трубе или поход в спа-салон - в ваших силах устроить такой поход или подарить нужный сертификат.

4. Тему Нового года можно поднять в разговоре как бы невзначай. Мол, мой друг в прошлом году подарил сестре футбольный мяч - вот умора! Дальше можно прощупать почву и аккуратно выяснить, какой подарок предпочел бы ваш собеседник.

5. И, наконец, шпионский прием. В интернете всех достала… Простите, в интернете активно развивается контекстная реклама - это когда рекламные объявления, которые мы видим в мониторе компьютера, нам подсовывают в соответствии с нашими запросами и интересами. И если вы подсядете за компьютер, которым пользуется, например, ваша супруга, то по содержанию рекламных объявлений быстро поймете, чем она интересовалась в последнее время.

Но тут важно быть уверенным, что она сама еще не купила себе этот подарок.