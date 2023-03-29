Космонавты могли свариться заживо: подробности возвращения на Землю поврежденного «Союза МС-22»

Спускаемый аппарат «Союза МС-22». Фото: Иван Тимошенко / «Роскосмос Медиа»

28 марта 2023 года спускаемый аппарат аварийного космического корабля «Союз МС-22» вернулся на Землю. Напомним, ранее, 15 декабря 2022 года, корабль получил пробоину в приборно-агрегатном отсеке из-за попадания туда микрометеороида. В результате была потеряна охлаждающая жидкость, циркулировавшая в системе охлаждения. На орбиту на замену «раненому» «Союзу МС-22» отправили «Союз МС-23» — сейчас жизни космонавтов ничего не угрожает.

Фото: Иван Тимошенко / «Роскосмос Медиа»

А поврежденный «Союз» в целях безопасности решили вернуть беспилотном режиме. Как выяснилось это был верный шаг. Благодаря переговорам Центра управления полётами (ЦУП) в подмосковном Королёве с Международной космической станцией удалось выяснить подробности температурного режима на корабле во время возвращения на Землю.

Фото: Иван Тимошенко / «Роскосмос Медиа»

Как сообщил ЦУП, температура на корабле могла доходить до 50 С° во время спуска на Землю. Это значит, что если бы на нём возвращались космонавты, то они могли бы погибнуть. И эту жару пришлось терпеть не несколько минут, а почти два часа! Добавьте к этому перегрузки в 3—4 G при спуске в атмосфере, влажность внутри корабля, промокшие от пота скафандры — и вы получите гипертермию (перегрев организма). За время длительного космического полета запас сил космонавтов истощается и подобная ситуация могла бы привести к смерти.