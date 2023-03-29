Книга «Непокоренный Сталинград» издательства «Комсомольская правда» вошла в топ-лист ярмарки Non/fiction

Книга «Непокоренный Сталинград» Константина Семенова, выпущенная издательским домом «Комсомольская правда», решением экспертного совета включена в топ-лист ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction Весна.

Книга «Непокоренный Сталинград» посвящена 80-летию Сталинградской битвы, которая является переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Лозунг «Нет земли за Волгой» понимал каждый советский человек. Произведение раскрывает полную панораму двухсот дней битвы за Сталинград, рассказывает о героизме защитников волжской твердыни, тяжелых боях на подступах к городу и в самом Сталинграде, показывает масштабы разрушения города врагом. Понять масштаб битвы, проникнуться ее трагедией и величием позволяют воспоминания генералов, свидетельства простых бойцов и мирных жителей. В книге также собраны уникальные документы и фотографии, которые наглядно иллюстрируют тяжесть боев и значение победы на берегах Волги.

Ее автор Константин Семенов является автором восьми монографий по военной истории ХХ века, а также автором-составителем пяти антологий и сборников. Историк принимал участие в документальных телевизионных проектах на каналах Россия 24, ТВЦ и «Звезда». Сфера его научных интересов — русская военная эмиграция, Великая Отечественная война, спецслужбы Третьего рейха. За научно-исследовательскую деятельность Константин Семенов награжден ведомственными грамотами и наградами.

Презентация произведения известного российского историка и издателя Константина Семенова пройдет 7 апреля 2023 года в Гостином дворе в Москве.

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