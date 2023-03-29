Уколы ботокса отключают у людей важную способность

Уколы ботокса помогают людям скрывать свои эмоции, ведь по разглаженному лицу с блокированной мимикой в области лба и глаз, сложно понять, испуган ли ваш собеседник, злится ли он или о чем-то сожалеет. Фото: Shutterstock

Уколы ботокса помогают людям скрывать свои эмоции, ведь по разглаженному лицу с блокированной мимикой в области лба и глаз, сложно понять, испуган ли ваш собеседник, злится ли он или о чем-то сожалеет. Казалось бы, хороший прием для манипуляции другими людьми в своих интересах. Сначала зашел к косметологу, а потом отправился на деловые переговоры и никто не сможет распознать, а честны ли вы в своих намерениях. Но оказывается, ботокс работает в обе стороны, то есть не только помогает скрывать собственные переживания, но и воздействует на мозг тех, кто прибегает к уколам. Как? Блокируя способность считывать эмоции других! Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Все дело в теории лицевой обратной связи, послужившей основой для современных методик распознавания лжи. Выражения эмоций мимикой и жестами не только универсальны, но мы их распознаем определенным способом, словно отзеркаливая собеседника. Когда мы видим сердитое или счастливое лицо, то непроизвольно сокращаем или напрягаем соответствующие мышцы, чтобы воссоздать то самое выражение лица и положение тела. Так мы понимаем, что чувствует другой человек. Эмоции в прямом смысле слова – заразительны.

В Калифорнийском университете решили сравнить активность мозга десяти женщин в возрасте от 33 до 40 лет перед инъекциями ботокса в лоб и еще раз через две-три недели после процедуры омоложения. Во время сканирования мозга на МРТ девушки должны были попытаться распознать гнев и счастье на фотографиях.

Результаты показали, что после введения ботокса изменилась активность в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, а это миндалевидное тело и веретенообразная извилина. Получается, не можешь сама улыбнуться или нахмурится, не получится и прочесть чувства другого человека.

Но, может быть, есть и какая-то польза от того, что ботокс может влиять на эмоции? Тут другая группа ученых объединилась с психиатрами и провела аж пять испытаний ботокса на 255 женщинах с диагностированной депрессией. Оказалось, что у прекрасных дам быстрее лечилась депрессия, если помимо препаратов и помощи психолога им еще и немного корректировали лицо при помощи ботокса. Правда, до конца понять, что же сработало: влияние ботокса на биохимию клеток или просто – красивое отражение в зеркале, ученые так и не смогли.

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