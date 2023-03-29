Как сейчас выглядит пропавшая 20 лет назад ведущая передачи "Сельский час"

Любовь Терехова в передаче "Малахов"

Когда-то Любовь Терехова была известна на весь СССР как ведущая популярных программ "Сельский час", "Крестьянский вопрос", "Вот моя деревня", "Завалинка". Передачи смотрела вся страна от мала до велика. За 40 лет работы на телевидении Терехова где только не была. И везде ее встречали с радостью. Но потом знаменитость пропала из поля зрения публики. О ней ничего не было слышно целых 20 лет. И лишь недавно Андрей Малахов разыскал кумира своего детства.

"Народные передачи, где простые люди, телезрители и сейчас смотрят с наслаждением. Пионером в этом были вы", - обратился Андрей Малахов к своей гостье Любови Тереховой.

Легендарная телеведущая и сейчас прекрасно выглядит. Статная красавица с голубыми глазами поделилась воспоминаниями.

"Знаете, как делались передачи? Мне давали из диспетчерской транспорт, операторы брали отгулы, камеры мы где-то доставали. А когда первые передачи пошли, стали приходить мешки писем. У нас народ очень талантливый. Это была потребность", - рассказала легендарная телеведущая.

Она отметила, что в ее программе все знаменитости говорили о сохранении традиций и любви к Родине. В программах никто не обсуждал сплетни.

"Снимала производственные сюжеты, снимала звероводов, полеводов. Народ у нас талантливый. Приезжаешь в любое село - там девушки, как Зыкина, поют, либо стихи кто-то пишет, как Есенин. Вот про них мы делали передачи. Сейчас же интересно о том, кто с кем переспал, у кого дома за границей... Спустя столько лет мне не стыдно", - заявила Терехова в эфире шоу "Малахов" на канале "Россия-1".

Любовь Владимировна признается, что продолжала поддерживать контакты со своими героями даже после эфира. Помимо этого она работала и за кадром, будучи специальным корреспондентом и шеф-редактором программы "Вести". Тереховой довелось побывать в горячих точках. Но, несмотря на бешеную популярность, ведущая много лет назад решила уйти в тень и стала писать стихи.