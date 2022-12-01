Взбешенная Мария Шукшина: "Малахов стоял у истоков отупления и дебилизации зрителей"

Мария Шукшина, услышав инициативу спикера Совфеда, не смогла молчать Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валентина Матвиенко предложила выдать премию Андрею Малахову. Глава Совфеда похвалила шоумена за его авторскую передачу "Песни от всей души". Меж тем заклятая подруга артиста Мария Шукшина не смогла пройти мимо этой новости.

"Я бы Малахова представила к премии правительства за этот уникальный проект, который он делает на канале "Россия", - обратилась Валентина Матвиенко к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Она отметила, что шоу Андрея "Песни от всей души" стало хорошим образцом популяризации народного творчества. "Передача Малахова посвящена народной песне, народному творчеству, где представлены люди из глубинки. Она пользуется колоссальным вниманием, рейтинги зашкаливают", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Мария Шукшина, услышав инициативу спикера Совфеда, не смогла молчать. Как известно, актриса не раз нелестно высказывалась в адрес Малахова. А все из-за того, что несколько лет назад дочь артистки Анна Трегубенко и несостоявшаяся невестка Фрейя Зильбер на всю страну вывалили грязное белье семьи Шукшиной в другом шоу Малахова.

Благодаря Малахову народ узнал о том, как любимая внучка продала квартиру старенькой Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сын Марии - Макар Касаткин - бросил беременную возлюбленную. Шукшина заявляла, что подобные передачи нужно закрыть. Кроме того она обмолвилась, что ее не раз звали к Малахову, предлагая баснословные деньги - 15 миллионов рублей, но она отказалась.

"Малахов - человек, стоявший у истоков большой эры отупления и дебилизации наших тв-зрителей. Не он ее открыл, но он к ней с небывалым энтузиазмом примкнул. Сколько лжи вылилось, какой поток грязи обрушился на головы бедных людей. Тогда еще многие смотрели телевизор. Я помню его "сериал" про якобы изнасилование Шурыгиной... Прайм-тайм смотрели и подростки", - начала свою отповедь актриса.

Припомнила Мария и о "плясках на костях": "Тело еще не успевало остыть, а уже родственников, "экспертов", кого за деньги, кого за пиар, удавалось заманить. И понеслась клевета, ложь, дележ наследства..."

По ее словам, такие, как Малахов, "все больше опускаясь в бездну сами, заодно и опускали тех, кто смотрел эти шоу..."