Виталий Милонов с передовой: «В армии никого нет, кроме нас. Если каждый из вас отсидится, здесь никого не прибудет»

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 8 КИЛОМЕТРАХ ОТ ПЕРЕДОВОЙ

Иван Панкин:

- Виталий Валентинович, расскажите, где вы на Донбассе, чем занимаетесь?

Виталий Милонов:

- Так получается, когда я беседую с журналистами, я всегда в одном и том же месте. Потому что здесь хороший интернет. Из большинства мест здесь, поверьте, я не могу общаться, не потому что страшная конспирология, а просто там и телефон-то не ловит. Я общаюсь из Горловки. Это прекрасный город, до передовой от места, где я сейчас, 8 километров. По горловским меркам - это тыл. Хотя, когда идет обстрел, любят они стрелять в 10 вечера и в 2 часа ночи – можно часы сверять – если я в Горловке, то вижу, как через меня пролетает. И самая известная тут шутка: «Спи, это от нас». Спать без звука артиллерии – тут невозможно. Ну, к этому быстро привыкаешь.

Панкин:

- А чем вы конкретно занимаетесь?

Милонов:

- У меня был контракт с Министерством обороны, я артиллерист, старший наводчик МТ-12, пушки «Рапира» в простонародье. Это гладкоствольное 100-миллиметровое орудие, которое может наносить поражение врагу на расстоянии до 7 километров. То есть, наша пушка работает где-то в 4, максимум в 5 километрах от линии боевого соприкосновения.

Сейчас у меня чуть-чуть новые обязанности, пока не могу об этом сказать. Работа интересная. Крайне боевая.

«ОТСИДЯТСЯ, А ПОТОМ 23 ФЕВРАЛЯ ПОЗДРАВЯТ ДРУГ-ДРУГА С ДНЕМ МУЖИКОВ?»

Панкин:

- Так теперь контракт у вас с кем?

Милонов:

- История умалчивает эту информацию.

Панкин:

- Понял. Не буду допытывать. Но вы какие-то деньги получаете?

Милонов:

- Не то что не получаю, я и в Госдуме беру отпуск за свой счет. Ну, это все такая мелочь по сравнению с тем, какая большая сейчас задача. Официально получать зарплату никакую кроме как в Госдуме я не имею права. Запрещено законом.

Я мог бы получать командировочные, но этого тоже нет. Поэтому никто не может меня обвинить, что это для меня какой-то финансовый стимул. Мало того, признаюсь, поднабрал кредитов, но… с божьей помощью, все распутается. Сейчас главное – победить. Потому что, если не победим, то уже можно не думать ни о кредитах, ни о чем-то вообще.

Панкин:

- Все-таки какой функционал-то у вас?

Милонов:

- Дело не в контракте. У меня есть боевые задачи и, слава Богу, я возможность их реализовывать. Мне есть за что воевать. У меня шесть детей и я прекрасно понимаю, что, если, не дай бог, враг будет наступать, он ж не остановится. Это только хомяки, Галкины могут говорить, что Украина хочет что-то там восстановить. Ничего подобного. К сожалению, я был недавно на Большой земле, так сказать, у себя в Санкт-Петербурге, в Москве, и вижу, что люди до сих пор живут в какой-то иллюзии. С ощущением, что спецоперация - это такое далекое, что должны делать не мы. А кто? Зеленые человечки, суперармия, суперЧВК должны за них что-то сделать? А в армии никого нет, кроме нас! Она состоит не из инопланетян. И если бы те огромные сотни тысяч людей, которые приходят на стадионы, пришли бы и записались в армию, то бы сейчас я говорил с вами, как минимум, из Бахмута, а, наверное, даже из Славянска. Мы могли бы больше сделать. Мы привыкли, что есть какие-то супермены, морские котики, ночные зяблики, которые с разукрашенной мордой будут метко поражать миллиард противников. Мы не в Болливуде, товарищи! Нет такого. Побеждать врага должны мы, вместе. Каждый русский мужчина должен для себя ответить, чем он приближает победу.

Конечно, есть те, кто изготавливает снаряды, кто ведет информационные бои. Вопросов нет. Но половина русских мужиков сейчас сидит, может, даже переживает, но большинство из них думают, что это не про них. Они отсидятся, а потом будут ходить в беретах, бухать 23 февраля, поздравлять друг друга с днем мужиков... А надо надевать форму и ехать сюда.

«ПРИПЕРЛИСЬ, ЖРУТ ФУАГРУ»

Панкин:

- Кстати, а как давно вы на Донбассе?

Милонов:

- Сразу, как спецоперация началась, я и группа моих коллег, депутатов, тут же подорвались. Поехали.

Панкин:

- Извините, но сейчас много политиков ездят туда ради пиара.

Милонов:

- Не хочу с вами спорить, есть разные люди. Это правда. Есть мои коллеги, которые говорят – не фиг тебе там делать, ты хочешь показаться лучше нас, что ли? Я рад, что в Москве я снова маленький обычный депутат, простой человек…

Панкин:

- Прибедняться не надо.

Милонов:

- Нет, в силу своей недалекости, наверное, я нечасто хожу по совещаниям. Мне там скучно. И я рад, что часто вижу одного из руководителей своей партии, Андрея Турчака, здесь. Вот мы с ним встречаемся на Донбассе чаще, чем в Москве. Когда он в Донецке, всегда можно подъехать, здесь всего час езды.

Что касается меня, то где-то с августа я уже перестал накручивать здесь тысячи километров еженедельно и более-менее обосновался. Поступил в армию ДНР, в артиллерию.

Приходилось приезжать в Москву, на церемонию присоединения новых субъектов. Не мог там не быть. Мы с депутатами, которые здесь воюют, приехали. Но что интересно, огромное количество наших блогеров написали – вот, депутаты, отвоевались, посмотрите, они всех обманули, приперлись, сидят в Москве, жрут фуагру. Хотя мы там были, может, сутки или двое. Конечно, это обидно. Думаешь – господи, ну зачем вы эту ересь пишите. Ну, позвоните, ну, вы ж меня знаете. Ну, спросите в лобешник - почему не на передовой? Всегда готов ответить.

Депутат Виталий Милонов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Панкин:

- У вас есть какой-то рабочий распорядок?

Милонов:

- Это лучшая работа в мире, она награждает многими бонусами. Один из бонусов – вы не испытываете психологический стресс белых воротничков: понедельник – день тяжелый, пятница – развратница. Приезжайте к нам, у вас не будет этих проблем, потому что не будет выходных. О том, какой день недели, я узнаю, когда смотрю на экран телефона. Думаю: о, пятница, оказывается, живем.

Честно говоря, я стараюсь в воскресенье с утра, если позволяет ситуация (не всегда), ходить в церковь. Не хочу жалость к себе вызвать, но ситуация иногда такая тяжелая бывает, что без помощи божьей я не справлюсь.

Вчера, например, лег спать часа в два ночи, потому что в первом часу только вернулся с выполнения задачи. Уехал в 8, по-моему, утра…

ЭТО НЕ ПЕЙНТ-БОЛ, ЗДЕСЬ МОГУТ УБИТЬ

Панкин:

- Вам вопрос от слушателя радио «Комсомольская правда»: вроде как один из божьих заветов – не убий.

Милонов:

- У меня тут иконы Александра Невского нет. Помните, в Великую Отечественную церковь, серьезно побитая всякими троцкистами и Ежовым, расстрелянная, сказала армии: ваши беды – наши беды. И благословила. Потому что это ратный подвиг.

Панкин:

- То есть для тех, кто сомневается по этой причине идти ли сейчас вступать в ряды Вооруженных сил...

Милонов:

- … я могу сказать. Большинство бойцов тут верующие люди, и в ЧВК тоже - кроме жетона на шее носят православный крест. Душу свою за други своя положить - высшее проявление христианской любви.

Есть, конечно, и люди, одержимые какой-то агрессией тикточно-фейковой. Запиливающие видосики, знаете, с пушками. Это всё показуха. Главный принцип здесь – уважать противника. Если не уважаешь, ты погибнешь. А весь этот шлак тикточный, он создает иллюзорное ощущение. И многие мальчишки потом, попадая сюда, думают, что они в Counter-Strike, только в реале. Ничего подобного, это вам не пейнтбол, здесь могут убить.

ПРИЕЗЖАЮТ НА «РОЛС РОЙСЕ» С КОРБКОЙ НОСКОВ ДЛЯ СОЛДАТ

Панкин:

- Я хотел у вас просить, как с обеспечением войск?

Милонов:

- Я знаю огромное количество честных и эффективных генералов, знакомством с которыми искренне горжусь. Но вот сейчас мой коллега, депутат Хинштейн заявил, что какой-то попался ворюга.

Панкин:

- Да, обвиняется в том, что на 400 миллионов рублей «обул». Со снабжением связан как раз.

Милонов:

- Если докажут его вину, то как бы это сказать дипломатично, он сука последняя.

Панкин:

- Дипломатично.

Милонов:

- Я бы сам взял пистолет...

Панкин:

- Настоящий?

Милонов:

- Я с игрушечным, что ли… Как раз патроны заправлял сейчас, вот на столе лежит. Ладно, уберу в сторону.

Просто хочу сказать, дорогие наши ФСБшники, дорогие чекисты, народ дает вам право нещадно карать любых коррупционеров. Время пришло очиститься от этого дерьмища.

А еще есть те, кто сейчас ерзают на стульчике, думая: а вдруг прокатит, пронесет, все пройдет, и мы со своими хоботками и копытцами отсидимся, а потом назад, в любимую Италию, Францию, снова мир, дружба, жвачка. Не будет больше мира, неужели непонятно? Не будет в том виде, в котором вы привыкли. Выкиньте ваше представление о прошлом в помойку, оно вам мешает.

Я же вижу, тех, кто делает все возможное, чтобы приблизить победу, и тех, кто ограничивается ношением значка Z на дорогом итальянском костюмчике. Люди видят, как они проезжают на машинах стоимостью (я не знаю, сколько сейчас эти машины стоят), на каком-нибудь «Роллс-Ройсе», достают две коробочки с носками для солдат и пафосно заявляют: «Все для фронта, все для победы». И, глядя на них, бойцы думают, что мы все такие. Нет, не все.

СЕКРЕТ ПОЗЫВНОГО «ГУСТАВ»

Панкин:

- Виталий Валентинович, у вас позывной Густав. В честь чего?

Милонов:

- Он у меня с давних времен. Мне нравится. У меня и кота зовут Густав тоже… Но скажу честно, в ДНР, когда говоришь «Густав», не все понимают. Зовут «Валентиныч». Я с этим смирился и не понтуюсь. Ну, Валентиныч, так Валентиныч.

«Густав» – это такое официальное имя, знаете, как у котов и собак в паспорте – Карл-Фридрих-Элиза-Макбет, а на самом деле - Тузик. Вот так и у меня.

Панкин:

- То есть открыть секрет позывного не хотите?

Милонов:

- Я же из Петербурга. Естественно, что в жилах «каждого петербуржца настоящего» течет кровь норманнов, а не этих Мыкол, которые себе накололи татуировки с рунами. Наши дедушки на драккарах приезжали в Гардарику. Фердинанд Карлович звали моего прадедушку, прусского подданного. Это, в общем, семейное.

ПРО ГАЛКИНА* И «МАРМЕЛАДЗЕ»

Панкин:

- Давайте о проблемах, с которыми сталкиваются наши военные.

Милонов:

- Первая проблема – это то, что я не вижу многих моих замечательных сограждан здесь. Я просто считаю так, дорогие мужики Российской Федерации, если вы можете воевать, идите воевать. Не сидите дома. Если каждый из вас отсидится, здесь никого не прибудет. Либо мы все сейчас победим, либо я не хочу думать, что может быть.

Проблемы? Ну, я вот люблю, если есть возможность, раз в недельку часок посидеть за ноутбуком, порубиться в стратегию. Вот там все понятно. Там солдаты идут стройными рядами. Тут такого не бывает. Тут каждый боец – это человек со своими плюсами и минусами. С отвагой и трусостью.

Я много видел парней, которые говорят: нам сказали, мы будем склады охранять. Какие, на фиг, склады?

Меня могут проклясть, конечно, но посмотрите - на Украине многие более мобилизованы. У них вся страна живет военными действиями. И артисты пытаются участвовать. А когда все эти Валерии Мармеладзе пытаются свой хоботок запустить в наши карманы и продавать свои билетики в России, вот это предательство. Я считаю, что певцы, высказавшиеся сейчас в поддержку Украины, никогда больше в нашей стране зарабатывать не должны.

Панкин:

- А Галкин* (признан иноагентом — прим.ред.)?

Милонов:

- Бить таких, как Галкин*, среди моих коллег считается моветоном… ну ладно.

БОЯРЕ НАШЕПТЫВАЮТ

Панкин:

- С какой инициативой вы бы сейчас выступили депутатской?

Милонов:

- Я бы сейчас всех должников по алиментам злостных, которые год не платят своим детям ни копейки, доставил сюда, для работы в штурмовых отрядах.

Панкин:

- Ну, вы, конечно, радикал.

Милонов:

- Это я-то радикал?

Панкин:

- Ваш прогноз. Спецоперация продлится еще долго?

Милонов:

- Я хочу сказать, дорогой Владимир Владимирович...

Панкин:

- Вы к Путину обращаетесь?

Милонов:

- Конечно. Владимир Владимирович, мы благодарны, что вы показали, что страна наша самая крутая в мире. Потому что нет хуже для России, чем быть страной, которая скукоживается. Здесь для всех вы лидер и пример. Пожалуйста, не слушайте никаких нехороших людей. Мы с вами, мы победим.

Панкин:

- Что вы имеете в виду?

Милонов:

- В России всегда часть бояр пыталась найти какой-то шахер-махер. Бояре изгоняли из Новгорода Александра Невского, потому что вступали в сговор с врагами. Так вот, эти бояре наверняка нашептывают. Как говорил Аль Капоне: если ваши друзья уговаривают вас уступить врагу, значит, уже обо всем с ними договорились. Не надо. Россия победит, потому что Россия.

Панкин:

- Спасибо, Виталий Валентинович, возвращайтесь со щитом.

*Признан иноагентом на территории РФ

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