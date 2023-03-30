Лунная станция России и Китая будет осваивать новые виды ресурсов: объявлено об амбициозной космической программе двух государств

Видеоконцепция создания Международной научной лунной станции. Фото: «Роскосмос-Медиа»

Поворот на Восток, который совершила в последнее время наша страна, коснулся и космоса. Россия и Китай объявили об амбициозной программе сотрудничества, венцом которого станет совместное освоение Луны.

Ученики превзошли своих учителей

В свое время строить баллистические ракеты китайцев учили советские инженеры. Дело это было в далёкие 1950—1960-е годы. Но сегодня ученики либо повторили достижения своих учителей, либо и вовсе превзошли их.

В 2013 году Пекин отправил на Луну «Чанъэ-3» — посадочный модуль с луноходом «Юйту» на борту. Таким образом, Китай догнал СССР и США, став третьей державой, «прилунившей» космический аппарат.

А спустя некоторое время Китай первый высадил луноход «Юйту-2» на обратной стороне Луны. Также китайцы смогли самостоятельно привезти лунный грунт на Землю в рамках миссии «Чанъэ-5».

Но это еще не все! В 2021 году китайцы взяли и высадили свой марсоход на Красной планете. Так что в Китае не только шьют пуховики и штампуют бюджетные смартфоны. Поднебесная стала настоящей космической сверхдержавой. Пекин уже догнал СССР/Россию (пилотируемые корабли, модульная орбитальная станция, луноход и возврат грунта) и США (марсоход, своё производство всей необходимой электроники). Разница только в том, что у Китая космический бюджет больше российского в 3—5 раз. У США он ещё больше российского — примерно в 10—12 раз.

Национальные навигационные системы будут работать точнее

Сегодня известно о нескольких совместных проектах Китая и России.

Первое — это совместная спутниковая навигация. Что это значит? В ближайшем будущем точность российской и китайской навигации повысятся — системы ГЛОНАСС и Beidou будут работать в единой связке. Ведь, как вы помните, американцы пытаются всячески лишить Россию её навигационной системы. Нет, не сбить ракетами, не заглушить, всё более банально. Достаточно приказать производителям смартфонов, планшетов и навигаторов не устанавливать российские приёмники ГЛОНАСС. Пока это ни к чему особенному не привело, но нужно заранее продумывать, что сделать, чтобы оставаться «на связи». Для китайского BeiDou это прозвучало тревожным звонком. Отсюда и выросло соглашение об интеграции космических технологий двух стран. Мы устанавливаем приёмно-передающие станции у себя, Китай (и ещё несколько других дружественных стран) ставит наши станции у себя.

Луна, нихао!

А что же Луна? Когда на неё ступит нога российского космонавта и китайского тайконавта? Россия и Китай планируют совместно создать и лунную станцию — её строительство должно завершиться к 2035 году. С 2023 по 2030 год будут отрабатываться технологии посадки, доставки грузов и возвращению на Землю лунного грунта.

Китайские «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и российские станции «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» пока готовятся к полёту. Эти пять аппаратов должны разведать Южный полюс Луны, чтобы выбрать наиболее подходящее место для будущей лунной базы. Параллельно, с помощью буровых установок будут вестись поиски лунного водного льда. Лёд поможет космонавтам в дальнейшем — это и вода, и кислород для дыхания, и ракетное топливо для возврата домой.

А вот уже «Чанъэ-8» и «Луна-28» смогут окончательно подготовить площадку для лунной базы. Китайская станция выпустит тяжёлый луноход (судя по изображениям, копию марсохода «Чжужун»), который будет в режиме реального времени изучать площадку для базы. А российская тяжёлая станция не только проведёт детально исследование льда, но упакует его образец в криогенную капсулу и отправит её на ракете на Землю для изучения. На этом подготовка заканчивается.

Этапы строительства базы на поверхности спутника в 2031—2035 гг.:

— миссия ILRS-1 (2031 год) — доставка и монтаж на Луне командного центра, энергетической и коммуникационной инфраструктуры;

— миссия ILRS-2 (2032 год) — доставка оборудования и научных приборов для изучения лунной физики, создания геологических профилей, исследования лавовых трубок, сбора и хранения геологических образцов;

— миссия ILRS-3 (2033 год) — доставка и монтаж оборудования для отработки технологий использования «на месте» лунных ресурсов;

— миссия ILRS-4 (2034 год) — проведение первых лунных биомедицинских экспериментов и отработка технологий для сбора и возврата на Землю образцов с поверхности Луны;

— миссия ILRS-5 (2035 год) — монтаж телескопов для лунной астрономии и оборудования для дистанционного наблюдения Земли с поверхности Луны.

Для чего будет служить человечеству российско-китайская лунная база?

— Учёные смогут заниматься изучением топографии, геоморфологии и геологической структуры Луны. Благодаря этим исследованиям мы сможем лучше понять многие процессы на Земле. Геологи смогут лучше изучить физические особенности и внутреннее строение Луны. Появится новая специальность — селенолог (от греч. «гео» — земля и греч. «селена» — Луна).

— Учёные смогут прикоснуться и к лунной химии материалов и геохронологии. Земляне наконец-то смогут понять, откуда на орбите Земли взялась Луна, и помогла ли она зарождению жизни.

— Врачи и инженеры смогут получить намного больше данных, изучая окололунное пространство. Это поможет нам в полётах на Марс и в дальний космос.

— У астрономов появится новый сверхмощный телескоп, которому не мешает атмосфера. Записавшись в очередь, можно будет работать с лунным телескопом дистанционно и проводить астрономические наблюдения с поверхности Луны.

— Таким же образом можно будет проводить и дистанционное наблюдение Земли (ДЗЗ). Лунные камеры будут, конечно, намного дальше всех аппаратов ДЗЗ на низкой околоземной, средней околоземной и геосинхронной орбитах. Но зато туда можно будет доставить телескоп большего размера, которому не нужны будут двигатели, защищённый корпус, солнечные батареи и т. д.

— Врачи и биологи смогут проводить биологические и медицинские эксперименты в условиях лунной поверхности. Это поможет нам как на Земле, так и в дальнейшей экспансии человека в космос.

— Ну и, конечно, человечество наконец-то приступит к освоению лунных ресурсов. Что там ещё таится, кроме воды и гелия-3, который, как говорят, совершит революцию в энергетике?

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