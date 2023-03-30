Эрдоган решительно выступил против Запада: «Пока я здесь, войны против России не будет»

Mногие заявления сегодня делаются турецкими политиками, в том числе Эрдоганом, на фоне предвыборной борьбы в преддверии президентских и парламентских выборов Фото: REUTERS

Турция не позволит Западу втянуть ее в войну против России, Анкара выступает за прекращение вооруженного конфликта и готова выступить посредником между Москвой и Киевом, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на телеканале Ahaber.

- Если бы не наши усилия за последние два года, западный клуб ввергнул бы Турцию в войну против России. Пока мы здесь, мы этого не позволим, вы не втянете нашу страну в войну. Наше желание – закончить конфликт между Россией и Украиной с помощью серьезного и решительного посредничества. Мы хотим, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров, чтобы мы все вместе закончили этот конфликт, — заявил он.

Президент Турции коснулся еще одной важнейшей темы для турецко–российских отношений - энергетики. Строительство АЭС «Аккую» на юге Турции стало одним из главных масштабных двусторонних проектов. Эрдоган ратует за развитие атомной энергетики в Турции и постоянно критикует тех, кто выступает против таких проектов. Он не раз говорил о том, что «зелёная энергетика» приветствуется, к ней надо стремиться, однако сегодня без атомной энергетики нельзя говорить об энергетической самодостаточности государства.

«АЭС «Аккую» - это для нас инвестиции, без которых нельзя. Мы продолжаем ее успешно строить. 27 апреля на первый энергоблок АЭС «Аккую» будет загружено ядерное топливо. Возможно, в этот день приедет Владимир Путин. Или же мы с ним вместе подключимся в онлайн-режиме. Надеюсь, остальные три энергоблока мы построим в течение пяти ближайших лет. Мы должны этим заниматься, чтобы в Турции не было энергетических проблем. С помощью АЭС мы сможем в серьезном смысле производить электроэнергию», — заявил турецкий лидер.

Турецкий политолог Арда Тунджа прокомментировал «Комсомольской правде» заявления Эрдогана так: «Турция в своей истории неоднократно оказывалась «между двух огней», но всегда умела сохранить сбалансированную политику. Сейчас в отношении России удалось осуществить то, чего раньше не было: Турция движется от Запада в сторону Востока. Благодаря своему положению в геополитике наша страна имеет преимущество общаться и сотрудничать со всеми», — сказал он.

При этом эксперт считает, что многие заявления сегодня делаются турецкими политиками, в том числе Эрдоганом, на фоне предвыборной борьбы в преддверии президентских и парламентских выборов, которые пройдут 14 мая.

«Думаю, что оппозиции, в случае её победы на выборах, также нужно будет проводить сбалансированную политику. Турция не порвёт отношения ни с одной страной, и она не должна это делать», — добавил Тунджа.

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