Киев потребовал «право первой ночи»: Украинская власть бьется в приступе непреодолимой жадности

Как отмечают эксперты, речь у Галущенко шла о пяти ведущих мировых компаниях энергетического сектора — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell Фото: REUTERS

Украинская власть испытывает новый приступ непреодолимой жадности. Министр инфраструктуры Украины Герман Галущенко заявил, что крупные энергетические компании запада получили в прошлом году рекордные прибыли. И теперь, как честные люди, обязаны жениться, простите, поделиться. Понятное дело, не с кем-нибудь, а с Незалежной. Потому что их прибыли были обеспечены им Украиной.

- Многие энергетические компании получают огромную непредвиденную прибыль благодаря конфликту. Мы оценили ее более чем в 200 миллиардов долларов. Они получают эти деньги, потому что мы сражаемся. Я думаю, что было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной, — обрисовал свое видение ситуации Галущенко и пояснил. - Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетику.

Как отмечают эксперты, речь у Галущенко шла о пяти ведущих мировых компаниях энергетического сектора — BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.

Наглость Киева давно зашкалила по самой щадящей шкале измерений. Причем, свои претензии украинская власть и хотелки в отношении частного западного бизнеса озвучивает уже не в первый раз. Предыдущий был в конце 2022-го, и тогда западные нефте- и газогиганты сделали вид, что не заметили катающихся с криками "Дай миллиард!" у них в ногах нищих в несвежих шароварах. Но украинцы настойчивы. А уж когда речь идет о деньгах, то их практически невозможно остановить, а крики не получится заглушить, даже если включить самую громкую сирену.

С упорством обреченного фанатика укры тянут на себя финансовое одеяло, оспаривая у Запада право первой финансовой ночи с мировыми гигантами энергетики, забыв, что это вовсе не из-за сопротивления Украины (кстати, нефте- и газопроводы спокойно перекачивают черное и голубое золото через территорию Незалежной) цены на газ и нефть принялись устраивать гонки наперегонки, а по той причине, что это Запад решил таким способом бороться с Россией. А в результате сам себя поборол, доставив, правда, энергетическому сектору не только моральное удовольствие, но и вполне ощутимое материальное. Так что никакой украинской заслуги в этом достижении нет. Если укры и "пахали" на этом поле, то где-то в тихом и секретном месте или в параллельной Вселенной.

Зато от украинского дешевого зерна воют уже фермеры в половине Европы. Как сообщило агентство Reuters, Польша и Румыния ведут переговоры с Европейской комиссией о механизмах отслеживания экспорта украинского зерна, чтобы исключить ущерб для фермеров из этих стран из-за потока дешевой сельхозпродукции с Украины. Вопрос настолько животрепещущий, что им занимаются лично премьер-министр Румынии Николае Чука и глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая привел оценку Еврокомиссии, согласно которой фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна на рынки этих стран. Это то самое зерно, которое должно было в рамках "зерновой сделки" пойти в голодающие страны Африки и Азии, а оказались в результате в Восточной и Центральной Европе. И привели к разорению многих польских фермеров. Кстати, когда о таком сложном и отличающемся от заявленного пути украинского зерна говорил президент России Владимир Путин, в Евросоюзе его слова либо пытались опровергнуть, либо старались не замечать. А теперь там вынуждены сами реагировать на данную угрозу.

Моравецкий заявил, что договорился с лидерами нескольких стран, граничащих с Украиной, написать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры.

- Мы требуем использования всех инструментов регулирования – квот, тарифов, которые ограничат или заблокируют ввоз украинского зерна в Польшу, – буквально потребовал польский премьер.

А к чему я это все говорю, да еще в связи с Галущенко? Все очень просто – не хочет ли, например, Украина компенсировать понесенные из-за ее зерна и ее действий убытки польским фермерам? Заодно и румынским. Право слово, это было бы и по-соседски, и по-братски, и просто по справедливости. Что, не хочет?

Вот то-то и оно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский признался, почему боится потерять Артемовск: причина оказалась жалкой

Или весеннее обострение окончательно завоевало Украину, или на Банковой в Киеве начали сходить с ума и сами не понимают, что они делают. (подробнее)