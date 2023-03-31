Билайн установил временную базовую станцию за полярным кругом у Долины Уюта

Технические специалисты установили базовую станцию на вершине Солнечной Горки. Ее высота 305 метров, это самая высокая точка рядом со столицей Заполярья. Место получило такое название благодаря традиции жителей встречать здесь первые лучи солнца после 40-дневной полярной ночи.

Монтаж базовой станции проходил в условиях, типичных для тундры. В период межсезонья порывы штормового ветра на вершине могут достигать 25 м/с, а высота снежного покрова при подъеме на гору превышать один метр. Чтобы доставить оборудование к месту установки, специалисты билайна использовали снегоходы.

Директор Мурманского отделения билайна Антон Перегородов: «Мы установили базовую станцию именно на «Солнечной горке», так как с высоты радиоволны могут охватить бОльшую территорию Долины Уюта. Нам важно, что благодаря нашей базовой станции, спортсмены и болельщики смогут в режиме онлайн делиться фотографиями и видео, а организаторы и журналисты – держать оперативную связь друг с другом».

Базовая станция обеспечила связью лесную часть лыжной трассы протяжённостью 42 км, там пройдут несколько этапов 88-го «Праздника Севера». Кроме марафона участники будут состязаться в лыжных гонках и биатлоне. На соревнования приедут спортсмены и болельщики из разных регионов России.

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