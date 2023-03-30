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30 марта 2023 10:50

Украина играет в «русскую рулетку», а Россия спасает слепую Европу от чудовищной ядерной катастрофы

Работники Запорожской АЭС пожаловались главе МАГАТЭ Гросси на шантаж со стороны украинских властей
Григорий КУБАТЬЯН
Работники Запорожской АЭС пожаловались главе МАГАТЭ Гросси на шантаж со стороны украинских властей

Работники Запорожской АЭС пожаловались главе МАГАТЭ Гросси на шантаж со стороны украинских властей

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На Запорожскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Приехал в бронекапсуле в составе целой делегации. Это второй визит атомного чиновника. Первый был в сентябре 2022-го после обстрелов станции со стороны Украины. Тогда на АЭС оставили троих сотрудников МАГАТЭ для наблюдения, меняя их раз в месяц. Наблюдатели следили за обстрелами всю осень. За это время на АЭС летели снаряды, начиненные взрывчаткой БПЛА и даже кассетные "ураганы". На территории станции погиб 1 человек, было ранено 11. По этому поводу наблюдатели сказали, что не являются специалистами по баллистике и не могут официально подтвердить, что стреляла именно украинская сторона. Но неофициально видимо что-то сообщили в МАГАТЭ, и с ноября прошлого года украинские обстрелы прекратились.

На Запорожскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Приехал в бронекапсуле в составе целой делегации.

На Запорожскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Приехал в бронекапсуле в составе целой делегации.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Линия соприкосновения с противником находится в 4 км от станции, в районе Каховки. Достать можно из простого миномёта...

Обстрелы станции были вызваны желанием украинской стороны запугать сотрудников АЭС. Сейчас противник перешёл к персональному шантажу, выкладывает в сеть данные работников станции с угрозами и злобными комментариями. Если специалисты испугаются и перестанут выходить на работу, то аварии не избежать. Но в этом случае можно будет давить на Россию, дескать, она не в состоянии наладить управление станцией.

Линия соприкосновения с противником находится в 4 км от станции, в районе Каховки. Достать можно из простого миномёта...

Линия соприкосновения с противником находится в 4 км от станции, в районе Каховки. Достать можно из простого миномёта...

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Раньше на Запорожской АЭС работало 12 тысяч сотрудников. Сейчас их немногим больше 3 тысяч. Ещё около тысячи кандидатур рассматривается. Как сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа, для нормального функционирования станции достаточно 5 тысяч человек.

"Но тут раньше была даже такая должность как "сборщик грибов". До сих пор не понимаю, что это за позиция штатная? Были садовники, кухня. Сейчас всё это выведено в отдельные структуры." - добавил он.

От диверсантов станцию охраняют бойцы Росгвардии. Тяжёлой техники здесь нет, кроме бронированных разведовательно-химических машин.

От диверсантов станцию охраняют бойцы Росгвардии. Тяжёлой техники здесь нет, кроме бронированных разведовательно-химических машин.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Шесть энергоблоков крупнейшей АЭС в Европе сейчас работают в режиме "холодного резерва" и электричество не вырабатывают. Но если на саму АЭС перестать подавать электроэнергию, для поддержания ее хотя бы в «спящем» состоянии, случится авария.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Несколько раз украинцы пытались повредить электрические сети и свалить вину на Россию. Но доказательств к своим обвинениям не предъявили. На случай если противник всё-таки решит сыграть в русскую рулетку и оборвет подачу электричества, на станции есть 20 дизельных электростанций и запас топлива на 10 дней.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

От диверсантов станцию охраняют бойцы Росгвардии. Тяжёлой техники здесь нет, кроме бронированных разведовательно-химических машин. На них нет вооружения, а стоит аппаратура для измерения радиационного излучения. В чем смог лично убедиться директор МАГАТЭ вместе со своими инспекторами.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Директор обошел территорию станции, осмотрел следы прилетов и повреждений - на стенах зданий, асфальте и стоящем на улице оборудовании. Сейчас всё поврежденное исправлено. Сделаны укрепления на случай продолжения обстрелов. Например, хранилище ядерных отходов окружено бетонной стеной и накрыто сеткой, защищающей 173 контейнера с отработанным топливом от осколков и сбрасываемых с дронов гранат.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

По окончании ознакомительной прогулки Рафаэль Гросси устроил пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что ранее МАГАТЭ предлагала организовать защитную зону вокруг АЭС, но договориться сторонам не удалось, поэтому сейчас речь идёт о физическом укреплении и защите станции. И что станция в равной мере не может быть ни военной целью, ни военным объектом. О том, что станция не используется Россией в качестве военного объекта, он смог убедиться лично.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

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