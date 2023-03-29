Глава МАГАТЭ заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Международной агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции, сейчас мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», – сказал глава агентства журналистам.

По словам Гросси, с целью реализации мер по защите станции он работает как с российской, так и с украинской стороной.

Как писал сайт KP.RU, 3 декабря 2022 глава МАГАТЭ заявил, что наблюдатели агентства близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси заявлял о сложностях создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.