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НовостиПолитика29 марта 2023 12:48

Глава МАГАТЭ заявил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС

Она предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции, уточнил гендиректор агентства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Международной агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Есть различные идеи и концепции, над которыми мы работаем. Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции, сейчас мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», – сказал глава агентства журналистам.

По словам Гросси, с целью реализации мер по защите станции он работает как с российской, так и с украинской стороной.

Как писал сайт KP.RU, 3 декабря 2022 глава МАГАТЭ заявил, что наблюдатели агентства близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС.

Ранее Гросси заявлял о сложностях создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.