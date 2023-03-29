Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом на Запорожскую АЭС 29 марта 2023 года Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в среду, 29 марта, с визитом на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Вместе с главой МАГАТЭ на ЗАЭС приехали 10 сотрудников агентства, в том числе три инспектора, которые заменят своих коллег, находящихся сейчас на станции. Кроме того, в Энергодар прибыли семь представителей Департамента безопасности и поддержки ООН.

По информации ТАСС, три инспектора МАГАТЭ пробудут на ЗАЭС в течение двух месяцев. Это второй визит Гросси на Запорожскую АЭС с начала конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 3 декабря 2022 глава МАГАТЭ заявил, что наблюдатели агентства близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он пояснял, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС.

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