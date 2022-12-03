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НовостиОбщество2 декабря 2022 21:05

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о близости к соглашению по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси планирует встретиться с Путиным и Зеленским
Мария ПАВЛОВА
Гросси рассказал, что возможность договоренности между Россией и Украиной по безопасной зоне вокруг Запорожской АЭС близка.

Гросси рассказал, что возможность договоренности между Россией и Украиной по безопасной зоне вокруг Запорожской АЭС близка.

Фото: REUTERS

Наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому соглашению по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу 2 декабря заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», - цитирует Рафаэля Гросси агентство Bloomberg.

Глава МАГАТЭ заявил, что не имеет информации о том, что российские войска якобы собираются оставить Запорожскую АЭС и добавил, что в ближайшее время собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения проблемы ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что с Украиной и Россией сложно договориться по вопросу о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

Напомним, в ноябре МАГАТЭ сообщило об отключении Запорожской АЭС от внешнего энергоснабжения и оценило ситуацию на станции крайне серьезную.

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, читайте здесь на KP.RU.