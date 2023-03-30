Каждое новое предложение Владимира Путина будет жестче предыдущего: Украина пошатнулась от выдвинутых Россией условий мира

Замглавы МИД РФ Галузин перечислил условия для мирного урегулирования конфликта на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интервью каналу RTVI замминистра иностранных дел России Михаила Галузина наделало немало шума на Украине и в некоторых зарубежных странах. И позволило сделать многим из них далеко идущие и совершенно неправильные выводы. Нет смысла приводить здесь вест текст беседы (желающие могут прочитать его на сайте МИД РФ), но вот что касается отдельных пунктов, касающихся ситуации с Украиной, есть смыл остановиться на краткой сути отдельных пунктов.

Что сказал Михаил Юрьевич журналистам? Что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, но с соблюдением Украиной ряда условий. Условия для достижения "устойчивого мира на Украине и в Европе" кратко можно сформулировать в нижеследующем перечне, взятом из одного из украинских ТГ-каналов:

1. Прекращение Украиной боевых действий и завершение поставок странами Запада оружия;

2. Обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС;

3. Подтверждение безъядерного статуса Украины;

4. Признание Украиной и международным сообществом "новых территориальных реалий";

5. Демилитаризация и денацификация Украины;

6. Защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств;

7. Обеспечение свободного трансграничного передвижения с Россией;

8. Отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц;

9. Восстановление договорно-правовой базы Украины с Россией и СНГ;

10. Восстановление на деньги Запада "разрушенной ВСУ после 2014 года гражданской инфраструктуры Украины".

Прочитав это, украинские и западные аналитики чуть было не кинулись в обморок. Дескать, первоначальные условия, продиктованные Путиным перед началом Специальной военной операции, были гораздо мягче. И получается, что Путин (а всем понятно, что Галузин озвучивал не свое личное мнение, а позицию государства, согласованную, как минимум, с главой МИД России Сергеем Лавровым) лишь ужесточил критерии, на которых согласен на мир. И стали гадать, чем это вызвано. Сошлись на том, что, дескать, ужесточение требований произошло из-за поддержки председателя КНР Си Цзиньпина, недавно побывавшего с визитом в Москве и проведшего успешнейшие для обеих сторон переговоры с Путиным. Мол, Си поддержал, и Путин воспрянул духом.

Честное слово, все эти аналитики задарма получают свою высокую зарплату и жрут свой хлеб с маслом и икрой. Ребята, вам же который год твердят, что каждое следующее предложение Путина хуже для оппонента по содержанию, чем предыдущее. Что свое самое щедрое предложение Путин делает в самом начале (естественно, это касается не друзей, а, как минимум, "партнеров" или недругов). И что надо соглашаться на него, потому что потом будет хуже.

Но в этом случае все даже не совсем так. Ключевые позиции России не изменились ни на йоту: безъядерный и нейтральный и внеблоковый статусы страны, демилитаризация и денацификация Незалежной присутствовали в списке требования еще до начала СВО. Защита прав всего русского вытекает из этих установок, - это их логическое продолжение, а не новое требование.

Все остальное – это уже требования, которые возникли в ходе ведения боевых действий – и отмена санкций и обвинений в судах, и разрушения инфраструктуры, и прекращение поставок вооружений и отзыв наемников – это, господа украинцы и их иностранные союзники и кураторы, то, что вы сами натворили своими собственными руками и на своей земле. Так кому полагается тогда все это разгребать и восстанавливать и за чей счет? Кто натворил, тот пусть и исправляет. Никаких принципиальных новшеств по сравнению с условиями мира до начала СВО не появилось. И, по-хорошему, Зеленскому, который не согласился тогда на выдвинутые условия, надо бы соглашаться хотя бы сейчас, чтобы сохранить оставшееся от Украины. Потому что потом условия станут еще хуже для него.

Но что более всего примечательно в реакции всей этой публики, так это их косвенное признание в том, что они не понимают, как работает и действует суверенное государство. Они ищут какие-то сигналы со стороны, они ищут чужую волю, явно не понимая разницы между Россией и Украиной, создав ситуацию в рамках своего понимания и по подобию своему, они просто не могут прийти к правильным выводам, а потому обречены ошибаться и дальше.

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