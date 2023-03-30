«Горе вам. Бойтесь!»: Наместник Киево-Печерской лавры фактически проклял Зеленского и его режим

Наместник Лавры митрополит Павел, который вчера по его собственному признанию, был вызван в Управление СБУ на допрос не стал сдерживаться Фото: EAST NEWS

Вокруг Киево-Печерской лавры начинается настоящее противостояние. С утра верующие пришли в Лавру, и многие из них решили остаться даже не ночь, чтобы попытаться отстоять ее. Зеленский со своей стороны прислал комиссию по передаче имущества, полицейские патрули с автоматами и похрюкивающих местных журналистов, которые теребили священнослужителей и просто прихожан вопросами: "Скажите, нет, скажите, что Россия напала на Украину!"

Накануне президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем телеобращении к стране не смог пройти мимо ситуации с УПЦ, но решил трактовать ее очень своеобразно.

– Сегодня еще и сделан шаг к укреплению духовной независимости нашего государства, к защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так с 91 года. Так будет всегда, – заявил "нелох" со статусом президента, будто прибыл из параллельной Вселенной.

Наместник Лавры митрополит Павел, который вчера по его собственному признанию, был вызван в Управление СБУ на допрос не стал сдерживаться, а обратился к Зеленскому с предостережением, чуть ли не проклял фактически его и нынешнюю власть на Украине.

- Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! – записал митрополит свое обращение на Ютуб-канале Лавры. - Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!

Вошедшие на территорию Лавры прихожане окружили кольцом приехавшую для актирования передачи имущества государству комиссию, присланную министром культуры, и не дали работать ее членам, явно руководствуясь словами митрополита Павла, заявившего ранее, что о не пустит никаких членов комиссии, пока не увидит соответствующего решения суда. Мотивировка служителей УПЦ все та же – во время военного положения никто не имеет права расторгать никакие договоры аренды. Между тем, уже несколько судей в Киеве взяли самоотвод, чтобы не иметь никакого отношения к этому скандалу.

- Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания конфликта они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права, — фактически благословил прихожан на защиту Лавры ее наместник митрополит Павел.

Между тем, представители карательных структур украинского государства ни в коей мере не хотят сглаживать конфликт. Наоборот, тот же бывший криминальный авторитет "Мячик", а ныне Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал полный запрет канонической УПЦ, назвав его "требованием национальной безопасности".

- Для нас это вопрос национальной безопасности. Работы российской церкви на территории нашей страны не может быть с точки зрения именно нашей безопасности. Хватит, с 91-го года это терпели, наблюдали, но когда представители этой церкви работали на Российскую Федерацию, когда они делали вред для нашей страны – это нужно просто остановить и поставить на этом точку, – заявил он в эфире телеканала ICTV. – УПЦ МП вообще не может работать, как любая институция, связанная с Московией. Она не имеет права работать на территории нашей страны.

И повторил еще раз, наверное, для тупых:

– У нас запрещено сотрудничество со страной-агрессором. Точка.

Для тех тупых, которые гонят транзитом нефть и газ из страны – агрессора в Европу. Но это, как вы понимаете, совсем не сотрудничество, а другое.

Можно считать, что УПЦ начала отстаивать свои права. Правда, вряд ли это даст какой-либо ощутимый эффект. Потому что Зеленский и его команда считают иерархов конфессии безвольными тряпками, которые готовы прогнуться под любое требование, а потому, дескать, с ними можно не считаться. Братия долго пыталась отмалчиваться и возвысила голос, только когда ее приперли к стенке.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний день: В Киево-Печерской лавре сотни верующих собрались на защиту своих святынь

Сотни православных верующих собрались сегодня, 29 марта 2023 года, на территории Киево-Печерской лавры. Наступил момент истины, "День X". (подробнее)