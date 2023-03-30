Как арабские страны становятся денежным центром мира: Новые мегаполисы, измена религии и спорт

Доходы стран Персидского Залива от продажи нефти и газа за последний год льются через край
Фото: EAST NEWS
Свято место пусто не бывает. Еще недавно притчей во языцех всего Запада были российские олигархи, устраивающие сходки с черной икрой и моделями в Куршевеле или развеселые вечеринки в шикарных лондонских особняках. Но теперь, по известным причинам, «русские сезоны» на самых дорогих курортах мира закончились. Но на смену им пришли «арабские ночи», и шейхи Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара стали главными толстосумами мира, сорящими миллионами долларами направо и налево. Могут себе позволить: ведь доходы стран Персидского Залива от продажи нефти и газа за последний год льются через край.
Пожалуй, самым яркой демонстрацией выдающегося благосостояния арабских государств стал недавний чемпионат мира по футболу в Катаре - самый дорогой в истории. После него в пустынных монархиях началась самая настоящая футбольная лихорадках. Саудовская Аравия не поскупилась дать Криштиану Роналду зарплату в $200 млн ежегодно, лишь бы он выступал за местный клуб «Ан-Наср». Возможно, получится переманить и лучшего футболиста современности Лионеля Месси, которому команда «Аль-Хиляль» предлагает оклад в 10 раз больше, чем он получает в «ПСЖ».
Не меньшая конкуренция существует и в других видах спорта. Например, расположенные фатически на небольшом пятачке планеты ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн проводят каждая свой этап самой популярной в мире автогонки «Формула-1». Саудиты бросили вызов бывшему монополисту в области гольфа турниру PGA Tour, создав в 2022 году свою альтернативу – соревнование LIV, куда зазывают известных игроков сумасшедшими гонорарами, а также огромными призами даже для участников, занявших последние места.
Саудовская Аравия не поскупилась дать Криштиану Роналду зарплату в $200 млн ежегодно
Фото: EAST NEWS
В той же Саудовской Аравии в 2019 году был организован поединок за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям 4 федераций бокса между Энди Руисом и Энтони Джошуа. А во время пандемии в 2020 году Абу-Даби вообще фактически стала мировой столицей ММА, ведь именно там был организован «бойцовский остров» самой престижной лиги «мордобоя» UFC.
Не меньше денег арабские государства тратить на то, чтобы утвердить имидж культурных наций. И этом рвении часто просто копируют западные образцы. Например, в ОАЭ построили Лувр Абу-Даби – огромный музей, где 23 галереи расположились под 182-метровым куполом из 7,8 тысяч элементов мозаики. Не менее впечатляюще выглядит и еще не открытый филиал Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма в том же Абу-Даби, где будут размещены более 600 произведений современного и новейшего искусства, созданных известными художниками.
А ведь на подходе еще новые выставочные центры: многоконфессиональный Дом авраамической семьи, Национальный музей имени шейха Зайда . Эти проекты, естественно, разрабатывают самые известные архитекторы с Запада, на услуги которых не скупятся. Все эти музеи в сумме стоят больше 12 миллиардов долларов, а с учетом намерения шейхов привозить сюда самые известные экспозиции со всего мира, стоимость подобной «ярмарки тщеславия» взлетает до небес.
Лувр Абу-Даби
Фото: EAST NEWS
Основная цель вполне разумна – диверсифицировать экономику и привлечь в пустыню множество ценителей прекрасного. Но у подобного плана есть еще и двойное дно. Как заявил председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа Аль Мубарак, новые музеи должны «расширить границы вкуса в консервативном обществе» и «открыть сердца и разум», ведь «культура является базой любого прогрессивного общества».
Однако самые амбициозные проекты арабских стран связаны все-таки со строительством новых городов, которые должны будут воплощать все настоящие мегаполисы из фантастических фильмов.
Например, в Саудовской Аравии за 500 миллиардов долларов возводят город «The Line» (Линия – англ.), рассчитанный на 9 миллионов человек. Он будет представлять собой два параллельных здания длиной 170 километров, расстояния между стенами которых всего 200 метров, а высота – 500.
Город будет сам себя обеспечить продовольствием за счет вертикального сельского хозяйства - грядки и оранжереи разместят на стенах и крышах небоскребов, а потребности в электричестве закроют ветряки и солнечные панели.
По расчетам создателей проекта, после окончания строительства здесь создадут 460 тысяч рабочих мест. По расчетам The Line ежегодно будет приносить в экономику Саудовской Аравии 48 миллиардов долларов дохода.
B Саудовской Аравии за 500 миллиардов долларов возводят город «The Line»
Фото: EAST NEWS
Стремясь быть более открытыми миру консервативные арабские страны идут на значительные отступления от строгих религиозных норм. Так, Эмираты недавно отменили 30-процентный налог на алкоголь. Более того, с 1 января 2022 года ОАЭ перешли на рабочую неделю с выходными днями по субботам и воскресеньям. Казалось бы, что тут удивительного? Но дело в том, что в мусульманских странах выходным днем как раз считается пятница, ведь в исламе этот день принято посвящать молитве и благочестивым делам. Однако бизнес-интересы и необходимость синхронизироваться с западным миром оказались важнее. Либеральные изменения коснулись и Саудовскую Аравию. К примеру, с недавнего времени там разрешили женщинам водить машину. Этот запрет действовал почти 70 лет.