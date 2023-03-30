Владимир Путин открыл производства российских лекарств от рака и ВИЧ

Владимир Путин фармацевтические заводы открывал по видеосвязи из рабочего кабинета в Кремле. Фото: REUTERS

Владимир Путин фармацевтические заводы открывал по видеосвязи из рабочего кабинета в Кремле.

- Сегодняшнее событие – это ещё один шаг в наращивании выпуска эффективных отечественных лекарств, которые, в том числе, замещают востребованные импортные аналоги, - заявил российский лидер.

Президент добавил, что предприятия создадут новые рабочие места, обеспечат налоговые поступления в бюджет.

- Нам важно укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа, особенно со стороны тех поставщиков, которые создают порой для нас немало трудностей, - подчеркнул Владимир Владимирович.

Он перечислил, что надо сделать для достижения цели:

* Модернизировать оборудование и строить дополнительные заводы.

* Совершенствовать технологии.

* Наращивать потенциал исследовательских лабораторий.

Один из новых заводов находится в Калининграде. «Отисифарм Про» будет делать антибиотики, противовирусные, ноотропные препараты, витамины.

Второе предприятие заработало в Саранске. «Биохимик» производит 130 разных компонентов для лекарств.

- У нас 7 новых линий. Две из них выделены под производство субстанций для лекарств от рака, - объяснил владелец саранского фармпредприятия Петр Белый. - Для страны создание субстанций так же важно, как полеты в космос.

Здесь же будут делать средства от ВИЧ, сердечно-сосудистых заболеваний, противовоспалительные лекарства.

Третий завод открылся в Петербурге. «Фармасинтез-Норд» специализируется на онкологии, аутоимунных болезнях, генно-инженерных инсулинах и вакцине «Спутник Лайт».

В конце церемонии Владимир Владимирович призвал бизнес и дальше вкладываться в нашу фарму.

- Я уверен, инвестиции будут окупаемыми. Государство сделает все для реализации ваших планов, - пообещал президент