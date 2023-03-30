Путин поручил увеличить долю российских лекарств на рынке

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поставил задачу долю отечественных препаратов на рынке, что поможет укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Соответствующее поручение глава государства сделал на церемонии открытия новых фармацевтических производств Калининградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге. Его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам российского лидера, особенно важно не зависеть от тех поставщиков, которые создают для страны "немало трудностей".

Этого следует добиваться за счет создания новых производств, модернизации оборудования, а также совершенствования технологического процесса, подготовки и привлечения новых профессиональных технологов, фармацевтов, провизоров и других профильных специалистов.

Владимир Путин добавил, что государство со своей стороны будет развивать механизмы поддержки фармацевтической отрасли, в том числе за счет кредитования по льготной ставке.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в аптеках России нет дефицита лекарств, цепочки поставок препаратов отлажены. По его словам, логистические проблемы в поставках были решены.

Напомним, в трех российских регионах с 1 марта стартовал эксперимент по продаже онлайн лекарственных средств, которые отпускаются только по рецепту. Речь идет о Москве, Московской и Белгородской областях.

Эксперимент продлится три года, до 1 марта 2026 года. Если он окажется успешным, опыт перенесут на остальные области, края и республики, которые к тому времени будут технически готовы.