Авраам Руссо снова попал в больницу

Певец Авраам Руссо. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как стало известно KP.RU, певец Авраам Руссо прошел обследование в одной из московских клиник.

Как рассказал артист, год назад он перенес тяжелую операцию по шунтированию вены, чтобы восстановить циркуляцию крови.

В ходе операции врачи соединили две вены в обход заблокированного участка, задействовав другую, здоровую вену из организма.

- Никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать какие-либо гарантии, - вспоминает в беседе с KP.RU артист. - Но нашелся один врач, который согласился на операцию. Правда, после вмешательства, доктор мне сказал, что считает прошедшую операцию неудачной. Мне ничего не оставалось, как продолжать лечение: соблюдать рекомендации врачей, придерживать специальной диеты, вести активный образ жизни и регулярно ходить в спортзал.

А сейчас, как рассказывает артист, врачи обнаружили, что прооперированная вена функционирует и воспаление ушло.

- Врачи говорят, что это чудо. Кстати, это не первое такое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил, - говорит Авраам.

Певец рассказал, что на шунтирование он решился после разговора с профессором, к которому его привели на обследование во время съемок для телепрограммы НТВ «Секрет на миллион». Доктор сказал Аврааму, мол, он, конечно же, может продолжать жить, как раньше, но если хочет улучшений состояния, то стоит попробовать сделать операцию и восстановить вену. Тогда Руссо решил, что это знак свыше.

- Случилось очередное долгожданное чудо в моей жизни. Сейчас чувствую себя намного лучше. Как говорится: делай все возможное, чтобы Господь сделал невозможное, — философски заметил артист.

Напомним: Авраам Руссо уже много лет пытается справиться с последствиями травм, которые получил в результате покушения на его жизнь в 2006 году. Артист перенес ряд операций, но время от времени старые травмы дают о себе знать.

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