Битва за Бахмут и обстрелы Донецка Украиной: Александр Коц расскажет правду об обстановке в зоне СВО

Военкор KP.RU Александр Коц ответит на вопросы читателей 16 декабря. Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ответит на вопросы читателей и подписчиков в пятницу, 16 декабря. Прямой эфир будет идти в YоuTube. Трансляция начнется в 19.00 и будет доступна здесь. Можно задать вопрос и получить ответ в режиме реального времени или написать вопросы в чате заранее.

Вы сможете получить информацию из первых уст от человека, который с первых дней начала российской спецоперации на Украине находится в зоне СВО, работая как на передовой, так и в тылу, участвуя в волонтерских проектах.

Александр Коц расскажет о ситуации в Бахмуте, о ежедневных обстрелах Донецка и о своем членстве в Совете по правам человека (СПЧ).

Напомним, военкор KP.RU Александр Коц стал членом Совета по правам человека при президенте РФ. Указ президента уже вступил в силу.

Чего России не хватает для победы и когда ее ждать, читайте в материале Александра Коца здесь на KP.RU.

Тем временем Донецк пережил самый мощный обстрел с 2014 года: Украина стреляет по детям, больницам и храмам. Подробности на сайте KP.RU.