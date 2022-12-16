Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, в каком возрасте россияне попробовали свой первый спиртной напиток Фото: Shutterstock

В преддверии новогодних праздников врачи напоминают россиянам о вреде чрезмерного употребления алкоголя, а психологи советуют выпивать тайком от детей и уж тем более не покупать школьникам детское шампанское, чтобы с ранних лет ни приучать их к вредной привычке. Однако, как оказалось, следовать таким советам мало кто собирается. Более того, многие родители придерживаются, наоборот, других методов воспитания: дают детям попробовать алкоголь, чтобы те поняли, что он невкусный.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, в каком возрасте россияне попробовали свой первый спиртной напиток. Как оказалось, 21 года (когда уже разрешена продажа крепкого алкоголя) дождались только 6% опрошенных, остальные попробовали спиртное намного раньше.

Еще 16% россиян хотя бы дождались совершеннолетия, а вот остальные 78% выпили свой первый напиток, когда им еще не исполнилось и 18 лет.

Так, в 16 алкоголь попробовали 22% россиян, а еще 20% - в период с 16 до 18 лет. Каждый четвертый россиянин познакомился с алкоголем в возрасте 12-14 лет, а 11% добавили, что пробовали спиртное совсем в юном возрасте, когда им не было и 12 лет. Кто-то рассказал, что взрослые угощали их домашними напитками, а кому-то просто хотели отбить охоту выпивать, наглядно показав, какой неприятный спирт на вкус.

«Мне лет в 5 на Новый год родители дали глотнуть какой-то ликер. Мне так не понравилось, что я лет до 25 потом нос воротила. Да и после 25 тоже редко когда употребляю. Невкусно мне», - рассказывает участница опроса.

«Новый 1979 год, 31 декабря, мой День Рождения, 8 лет... Мы тогда были в гостях, и мне налили полфужера шампанского. После этого я был «в завязке» до 14 лет», - улыбается другой.

Треть россиян впервые попробовали алкоголь, когда им не было еще и 14 лет

«Мне было 14 лет, брату – 8. Нам сестра бабушки дала домашнее вино. Буянили долго. Потом долго не пили», - вспоминает третий.

«Осознанно первый раз выпил немного винца в 15 лет. Было лето в деревне, компания человек 12, и две бутылки молдавского вина «Поляна», - делится своей историей еще один участник исследования.

Кроме того, участники опроса выразили свое несогласие с советами психолога, и добавили, что изолировать детей от реальной жизни неправильно, они должны видеть, что родители могут и выпить и повеселиться, и ничего в этом страшного нет, если знать меру.

«Конечно, давайте детей изолируем в отдельное помещение, и пусть там сидят и жизни не видят», - возмущаются респонденты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,1 тысячи человек.