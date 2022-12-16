Глава Центробанка дала ответ «нулевой ипотеке». И рассказала, что россияне начали «проедать заначки» в банках

Сразу после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела традиционную пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов и блогеров. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Центробанк снова не стал менять ключевую ставку. Таким итогом завершилось последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Решение было предсказуемым. Финансовый регулятор взял паузу, чтобы посмотреть, как отразятся на экономике решения, принятые весной и летом этого года. Как объясняют в ЦБ, изменения ключевой ставки влияют на различные показатели с лагом в 9 – 18 месяцев. Кроме того, есть и другие факторы, которые стоит принимать во внимание.

Сразу после заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела традиционную пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов и блогеров. Подобрали наиболее важные цитаты председателя Центробанка.

1. Почему ключевую ставку оставили без изменений?

- Текущие темпы роста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. Вместе с тем в последнее время появились признаки усиления ценового давления. Среди проинфляционных факторов выделю повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах, ограничения на стороне предложения, расширение бюджетного дефицита, а также ухудшение условий внешней торговли, - заявила Набиуллина.

Ключевая ставка – это инструмент, который в первую очередь влияет на рост цен. Чем выше ставка, тем дороже в стране деньги. Поэтому меньше желающих брать в долг и больше тех, кто хочет сберегать. В результате потребительский спрос ниже, и у бизнеса нет возможности «безнаказанно» повышать цены. Сейчас сразу несколько факторов работают на то, чтобы цены росли. Поэтому перебарщивать со снижением ставки в ЦБ не хотят. Иначе это может привести к разгону инфляции – и все придется начинать сначала. Напомню, долгосрочная цель Центробанка – довести инфляцию до 4% в год. Для сравнения, по итогам этого года рост цен составит около 12%.

2. Что происходит со сбережениями россиян?

- Процесс девалютизации банковских балансов в последние месяцы продолжился, происходит изменение структуры спроса на деньги. Вместо иностранной валюты для проведения расчетов, привлечения инвестиций и формирования сбережений все активнее используются рубли, - заявила глава ЦБ во время пресс-конференции.

Об этом говорит последняя статистика Центробанка. Если на 1 марта этого года граждане держали иностранной валюты на депозитах в банках на общую сумму в 7,1 трлн рублей, то к 1 ноября этот показатель упал практически вдвое – до 3,7 трлн рублей. Падение связано с несколькими факторами. Во-первых, со снижением котировок доллара, евро и других валют. По сравнению с началом года они упали примерно на 10 – 15%. Во-вторых, приличную часть россияне сняли в наличном виде – до ввода ограничений в марте. В-третьих, часть валютных сбережений вкладчики либо вывели за рубеж, либо сконвертировали в рубли.

Таким образом, доля валютных сбережений россиян в банках снизилась до 10%. Для сравнения, в марте и на протяжении последних пяти лет она составляла около 20%. При этом общая сумма на счетах в этом году почти не изменилась. Россияне хранят в банках 37,5 трлн рублей. Такая стабильность говорит о том, что вкладчики стали постепенно проедать заначки. В предыдущие годы объем накоплений рос опережающими темпами в отношении инфляции. То есть, клиенты и оставляли на счетах полученные проценты, и дополнительно пополняли вклады.

3. Почему в ЦБ хотят запретить «нулевую» ипотеку?

На днях президент Владимир Путин решил продлить льготные программы ипотеки. Это ипотека «с господдержкой» и «семейная». Их условия чуть поменяются. Где-то в лучшую, а где-то в худшую сторону. В первом случае ставка вырастет с 7 до 8% годовых. Это минус. Но плюс в том, что такая ипотека останется в принципе. Правительство хотело с 1 января ее отменить вовсе. Во втором случае ставку оставят на уровне в 6% годовых, а программу даже расширят. Теперь на нее смогут претендовать семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше льготу давали только тем, у кого родился хотя бы один ребенок, но не раньше 1 января 2018 года.

При этом даже льготные программы все равно не могли поддержать рынок. Спрос на новостройки упал чуть ли не втрое. Поэтому застройщики вместе с банками стали придумывать, как оживить рынок. К примеру, придумали «нулевую» ипотеку. Ее суть в том, что заемщик покупает квартиру в кредит, доплачивает к рыночной цене еще 20 – 30% и на весь объем берет ипотеку под 0,01% годовых. Если растягивать такой кредит на 25 – 30 лет, тогда реальная ставка на весь срок получится около 3% годовых (что выгодно). Но минус такой креативной программы – проценты за первые 5 – 12 лет (в зависимости от заемщика и прочих нюансов) клиент платит сразу. Это не всегда выгодно. Особенно, если человек столкнется с проблемами при выплате кредита и вынужден будет продать квартиру.

- Это будет проблема для людей, проблема по возврату ипотечных кредитов. Могут быть даже случаи, когда люди останутся еще должны банку при продаже этого жилья, — отметила глава Центробанка.

По ее словам, подобные программы нужно прекращать. Так что, скорее всего, в ближайшее время этот инструмент исчезнет. Если хотели им воспользоваться, лучше поторопиться. Но при этом помнить: покупать квартиру по нулевой ипотеке нужно лишь в том случае, если вы планируете жить в ней долго или сдавать в аренду бесконечное количество времени. Только в этом случае такая сделка будет стопроцентно выгодной.