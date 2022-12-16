Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ранее регулятор также принял решение о сохранение ключевой ставки.

В Центробанке РФ заявили, что на данный момент проинфляционные риски выросли, преобладая теперь над дезинфляционными, а темпы прироста цен также немного увеличились, однако в заявлении отмечается, что инфляционное давление в целом умеренное. В заявлении также названы дополнительные источники проинфляционных рисков, которыми могут стать ускорение роста реальных зарплат, а также опережающий рост производительности труда.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы сообщила, что регулятор намерен вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году, уточнив, что в целом во всех сценариях нейтральную ставку оценивают в 5-6%.

Напомним, в конце мая этого года Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11% годовых, а в середине сентября 2022 года ключевую ставку понизили с 8 до 7,5% годовых.