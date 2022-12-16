В Нижнем Новгороде открыли новое здание Дома народного единства

Новая жизнь Дома будет насыщенной, интересной и позитивной. Фото предоставлено Домом народного единства

«Дом народного единства — это площадка для открытого диалога общественности, экспертов и представителей органов власти. Появление такого центра является очень важным, символическим и долгожданным событием в жизни нашего региона. Само понятие «народное единство» для Нижегородской области является сакральным. Поэтому мне кажется, что название этого пространства станет родным, понятным. Этот Дом объединит неравнодушных людей, здесь их всегда готовы поддержать. Здесь будут проходить важнейшие дискуссии с участием ученых, социологов, политологов, журналистов. Будут обсуждаться проблемы и вырабатываться совместные решения, многие из которых в дальнейшем можно будет масштабировать», — выразил уверенность губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для эффективного взаимодействия власти и общества

С момента, когда губернатор предложил создать в столице Приволжья Дом народного единства - первый региональный центр для развития гражданского общества и консолидации активной общественности - прошло меньше года. Депутаты регионального Законодательного собрания поддержали эту инициативу и одобрили финансирование деятельности новой организации за счет средств из регионального бюджета.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что Нижегородский Дом народного единства стал местом, где общество и власть сообща ищут решения актуальных общественных задач, и в этом диалоге рождается и крепнет гражданское общество.

«За последнее время для всех стало очевидно, что Дом народного единства был создан очень своевременно. Здесь оказывается поддержка мобилизованным и членам их семей, собирается гуманитарная помощь, предоставляются гранты на реализацию культурных, патриотических, творческих проектов. Уверен, что переезд Дома народного единства в новое просторное помещение поможет вывести его работу на новый уровень, достичь еще более заметных успехов в деле эффективного взаимодействия власти и общества», — сказал Евгений Люлин.

Основное предназначение Дома народного единства – реализация проектов по гармонизации межнациональных отношений, воспитание патриотизма, противодействие деструктивным течениям, содействие профессиональным и экспертным сообществам, просветительские и образовательные программы.

«Это первая в регионе единая площадка, где получать поддержку, взаимодействовать и обмениться опытом могут социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), национальные и религиозные объединения, партии и общественные движения, журналистское, профессиональные и экспертные сообщества, волонтерские организации и инициативные жители», — выразил своё мнение заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Гости остались довольны преображением «Дома охотников» (слева-направо): Андрей Гнеушев, Глеб Никитин, Константин Исаев, Евгений Люлин, Станислав Горшунов. Фото: Дмитрий Косолапов

Представители некоммерческого сектора могут обратиться в ресурсный центр Дома за консультационной помощью по правовым, финансово-экономическим вопросам и для поддержки в подготовке грантовых заявок. В новом здании будут располагаться также аппараты Регионального совета Нижегородской области и региональной Общественной палаты.

Помимо этого, на базе Дома народного единства функционирует ресурсный центр для некоммерческих организаций и инициативных граждан, проектный офис по оказанию помощи городу Харцызск Донецкой народной республики, координационный центр по поддержке нижегородских военнослужащих и аппарат Регионального совета Нижегородской области.

«Дом объединяет всех неравнодушных людей, которым мы готовы оказывать всестороннюю поддержку. Для того чтобы наша общая работа на благо региона была максимально результативной, мы также приглашаем общественность, депутатов, представителей органов власти к открытому диалогу на нашей площадке и выработке совместных идей и системных решений», — подчеркнул руководитель Дома народного единства Константин Исаев.

Капитальный ремонт – в рекордные сроки

Здание, где теперь разместился Дом народного единства, в течение многих лет было в аварийном состоянии. Капитальный ремонт провели здесь всего за восемь месяцев. После завершения работ и оснащения здания современным оборудованием оно полностью готово для комфортной работы. Общественные организации смогут использовать новое пространство абсолютно бесплатно. Общественникам доступны залы для проведения конференций, семинаров, концертов, совещаний, мастер-классов, тренингов и вебинаров, а также переговорные комнаты и коворкинги.

Архитектор проекта Станислав Горшунов (архитектурное бюро «ГОРА») пояснил, что пространства помещений здания могут трансформироваться для выполнения разных функций.

«К примеру, в актовом зале можно проводить самые разные массовые мероприятия, в том числе просмотр фильмов, поскольку раньше здесь был кинотеатр. Концепция проекта — всё для людей, чтобы они могли быть здесь «единым и целым», — добавил Станислав Горшунов.

Советник директора ФГБУ «Дом народов России» Тимур Мухамедов, присутствовавший на открытии Дома, подчеркнул, что создание подобных учреждений доказывает свою эффективность и отвечает установкам Президента России.

«Взаимодействие, выстроенное на принципах равноправия, позволит Дому народов России и Нижегородскому Центру общественных связей «Дом народного единства» успешно решать задачи по реализации государственной национальной политики России. Поздравляю нижегородцев с открытием обновленного здания и хочу пожелать успешной деятельности и новых свершений на благо родного края и нашего общего дома — России!» — заявил Тимур Мухамедов.

ТАК И СКАЗАЛ

Председатель совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Нижегородской области Андрей Захаров:

«Дом народного единства – это диалог с властью, именно в общении мы находим правильное направление для движения вперед. Особенно важно такое объединение усилий сейчас, в наше непростое время. Нам необходим такой центр, где человек общается с человеком, а не с телефоном или телевизором».

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Фото предоставлено Домом народного единства

Фото предоставлено Домом народного единства

Фото предоставлено Домом народного единства

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Фото предоставлено Домом народного единства

Фото предоставлено Домом народного единства

Фото предоставлено Домом народного единства

НАША СПРАВКА:

Здание, где расположился Дом народного единства, построили в 1965 году. Над его проектом работала группа архитекторов. В нее входили Ю. Бубнова, И. Хайруллина, С. Тимофеева, Н. Ушакова. Трехэтажное кирпичное здание было предназначено областного для Общества охотников и рыболовов и кинотеатра «Охотник».

В 90-е – начале 2000-х здание использовалось для размещения офисов, магазина, ресторана. Но в последние годы было в аварийном состоянии. Постепенно ветшало и приходило в негодность как снаружи, так и внутри.

Капитальный ремонт здания выполнили нижегородские подрядные организации. При работах на 99% использовались отечественные стройматериалы. В ходе ремонта сделана полностью монолитная кровельная система. Это новое современное техническое решение в строительной индустрии России. Разработчиком технологии выступила также нижегородская организация.