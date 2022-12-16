Есть люди, искрящиеся энергией и идеями. Алексей был именно таким Фото: Людмила СЕМИНА

14 декабря 202 года на 61-м году жизни скончался ветеран «Комсомольской правды» Алексей Романов.

Есть люди, искрящиеся энергией и идеями. Алексей был именно таким. Одной из своих придумок он вошел одновременно в историю и бизнеса, и журналистики. В начале 90-х раскрутил круизное туристическое агентство и стал проводить на заморских вояжах российский конкурс «Мисс Пресса». Вся женская половина «Комсомолки» поучаствовала в них: кто бился за корону, кто писал по бартеру «репортаж за путевку», кто обзаводился первыми своими шубками греческого пошива, кто наслаждался общением в кругу эстрадных знаменитостей тех лет (Градского, Макаревича), которых Алексей приглашал в круизы вместо гонорара за концерты. Такое бесшабашное и диковатое было время разухабистого прикосновения к капитализму. Романов вписался в него, как рыба в реку.

Это был пик его личного успеха. Жгучий красавец, журналист лучшей газеты, помощник нескольких ее главредов по реализации спецпроектов - он притягивал и обаял людей разного уровня, сам оставаясь при этом просто Лёхой, но с царской фамилией. Так и жил: по-царски щедро.

В историю нашей газеты он вошел сначала своими спортивными репортажам с отчетливой интонацией немного сентиментального восхищения рекордсменами; потом работой в ее первой дирекции., когда коммерциализация прессы только нащупывала свои механизмы. А через «Мисс Прессу» он пополнил штат сотрудниц газеты не только дивами, но дивами с мозгами. Из них выросло за четверть века целое поколение ведущих медиаменеджеров страны. Этой заслуги Алексея Романова мы никогда не забудем.

В начале 90-х Алексей Романов проводил российский конкурс «Мисс Пресса»

Его личная судьба, как, к сожалению, у многих в его поколении постсоветских первопроходцев, сложилась драматично. Дефолт, кризисы, санкции - и постепенное угасание бизнеса. Остатки накоплений ушли на спасение любимой матери от неизлечимой болезни. Депрессия, которая уже не давала нужной энергии для подъема полноценных бизнес-проектов. Его последняя придумка: создать туристский городок на Волге под Тверью. Продал московскую квартиру, выкупил землю, начал обустраивать свою усадьбу, искал инвесторов для расширения проекта. Уже затеплилось дело, уже стали наезжать друзья-однокурсники по журфаку МГУ, стали налаживаться связи с местной властью. Не хватило сил. Когда попал в больницу, диагноз не оставил надежд. С весны проходил химиотерапию, но она уже не помогла. В усадьбе остались две собаки и три кошки, последние его сотоварищи.

Похороны пройдут в субботу, 17 декабря, на деревенском кладбище. На высоком берегу над Волгой.

Пусть земля будет тебе пухом, Леша!