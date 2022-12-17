ФИФА показала Зеленскому "красную карточку" и не пустила на поле

Нет никакого бОльшего способа дискредитировать ФИФА и чемпионат мира по футболу, чем пустить видео с Зеленским во время финального матча или перед ним Фото: REUTERS

Чувство собственного величия в очередной раз подвело Зеленского. Начиная с февраля он стал настоящей затычкой в каждой дырке, причем, даже бочки для этой затычки не требуются. Нет такого мероприятия, куда бы он не попытался влезть со своей нестиранной футболочкой, немытой небритостью и вечно чешущимся (как говорят специалисты, последствия злоупотребления кокаином) носом. Он тут и на саммите "Большой двадцатки", и на "Грэмми", и на Каннском кинофестивале, и на съезде студентов–айтишников, и на конференции о размножении земляных червей, и мало ли где еще. Осталось только на родительских собраниях в классах и детсадовских группах выступать.

Но тут он замыслил нечто грандиозное. Причем, на Банковой постарались реализовать все втихую, а о замысле Зеленского стало известно, когда его попытка потерпела фиаско. Телекомпания CNN сообщила уже по факту: "ФИФА отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале чемпионата мира".

Нет, замысел Зеленского понятен – влезть в самую высокорейтинговую телетрансляцию года, обрушить на многомиллиардную аудиторию свои проклятия в адрес России и заодно поклянчить "Дайте грошей", а в первую очередь поторговать собственным фейсом перед матчем Аргентина Франция за звание чемпиона мира по футболу – и все это забесплатно. Но в ФИФА ведь тоже не дураки сидят. И без Зеленского чемпионат мира по футболу в Катаре пытаются атаковать политическим активизмом всех мастей, то в поддержку всемирной педерастии и всего спектра половых извращений, то атаками нарукавными повязками на Иран. И все это команде Джанни Инфантино приходится отбивать, разъясняя, объясняя, предупреждая и уговаривая. Так здесь еще наркофюрер Украины, как его называют уже в его собственной стране, просится на авансцену, теребит что-то.

- Мы глобальная организация, и мы никого не дискриминируем, - заявил Инфантино в ответ на претензии киевского режима. - Мы защищаем ценности, мы защищаем права человека и права каждого на чемпионате мира. У этих болельщиков и миллиардов людей, смотрящих по телевизору, есть свои проблемы. Они просто хотят посмотреть 90 или 120 минут, не думая ни о чем, а просто наслаждаясь небольшим моментом удовольствия и радости. Мы должны дать им момент, когда они могут забыть о своих проблемах и наслаждаться футболом.

Вольдемар уже задолбал половину мира своими вымаливаниями денег и оружия, теперь хотел вызвать рвотную реакцию у второй половины мира. Нет никакого бОльшего способа дискредитировать ФИФА и чемпионат мира по футболу, чем пустить видео с Зеленским во время финального матча или перед ним. Украиной скоро будут пугать непослушных детей, если еще не пугают. И, что самое интересное, никаких уроков из своих фиаско в Киеве не извлекают.

- Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага, - поделился с CNN источник из Киева и бодренько продолжил. - Переговоры между Украиной и руководящим органом этого вида спорта все еще продолжаются.

Право слово, Вольдемару Зеленскому лучше дождаться церемонии вручения "Оскара" (если он доживет до этого на своем посту). Может, там ему еще и статуэтку за "заслуги" вручат, американская все-таки киноакадемия., да и с вышедшими в тираж актерами из Голливуда он уже встречался.

А футбол, Вовочка, лучше оставь и не лапай его своими грязными ручонками. Да, и на конкурс имени Петра Ильича Чайковкого тоже не пробуй встроиться на том основании, что ты как-то со сцены играл на фортепиано. Мы же знаем, что это было фонограмма.

Зеленский – с поля! Тебе красную карточку показали.