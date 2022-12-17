Авария корабля "Союз МС-22" на МКС: есть ли угроза для жизни космонавтов

Метеор не смог пробить обшивку насквозь. Но повредил наружную оболочку. Фото: пресс-служба Роскосмоса

Сюжет кошмарных фантастических фильмов стал явью: МКС подверглась атаке метеорного потока. Удар пришелся по российскому кораблю Союз МС-22, который пристыкован к станции. Метеор не смог пробить обшивку насквозь. Но повредил наружную оболочку. Началась утечка в космос охлаждающего агента, который поддерживает постоянную температуру в корабле. Сначала казалось, что как-то выкрутимся, но постепенно ситуация стала очень тяжелой.

Накануне беды Земля проходила через рой метеорного потока Геминиды. Максимум потока станция пережила без последствий. Несмотря на то, что мы называем Геминиды «метеорный роем», и даже видим с Земли звездопад, в реальности один метеор приходится на тысячи и десятки тысяч кубических километров пространства. Вероятность, что жахнет именно по крошечной МКС, равна почти нулю. Но в этом году сразу после максимума потока, когда количество метеоров снизилось, наблюдатели отметили нетипичную картину: метеоров стало меньше, но они стали крупнее. Это все равно, как – кончилась пыль, пошла щебенка. И тут уже невероятно мрачное стечение обстоятельств: один такой крупный (конечно, относительно крупный) камешек долбанул прямо по Союзу.

Как сообщают источники, к пятнице температура в Союзе выросла сначала до 30 градусов, потом до 50-ти. Официально Роскосмос пока этого не подтверждает. Но там признают, что температура уже достигла 30 градусов, правда, подчеркивают, что это в пределах нормы и пока не сказывается на людях и приборах.

Система охлаждения – важнейшая, не менее важная, чем система снабжения воздухом. Космос сам по себе невероятно холодный. Но прямые солнечные лучи жарят так, что, когда станция на дневной стороне, она раскаляется, как сковородка. Попадет в тень – тут же ледяной холод. Никто не выдержит такие «качели» без системы охлаждения, ни люди, ни приборы, от которых зависит жизнь людей. Хотя все приборы делаются с огромным запасом прочности, все-таки предполагается, что система охлаждения работает. Специалисты говорят, что такой аварии еще не было в истории космонавтики.

Напомним, что на борту станции сейчас семь человек: три наших, в том числе Анна Кикина, три американца и один японец. Союз пристыковался к МКС в сентябре. Это был первый полет в рамках сотрудничества с США – так называемый перекрестный полет. Анна Кикина прибыла месяцем позже на корабле Crew Dragon. Эта программа была крайне важна с политической точки зрения: несмотря на ужасные отношения со Штатами, техническое сотрудничество в космосе продолжалось, и это расценивалось как очень позитивная вещь. Союз должен был отстыковаться от МКС только в марте, пробыв на орбите 188 суток. За это время космонавты планировали пять раз выйти в космос. Но что будет теперь?

В Роскосмосе сохраняют выдержку. NASA сообщила, что Роскосмос провел успешные испытания двигателей Союза. Это было важно, чтобы понять, что происходит с кораблем. Теперь мы знаем – он хотя бы может двигаться. В Роскосмосе подчеркивают, что жизням космонавтов по-прежнему ничего не угрожает. Но уже прорабатываются планы спасения.

Как заявил в эфире радио КП летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко, «теплоноситель выбило весь, нет охлаждения. И это, конечно, не есть здорово. На моей памяти такой аварии не было». Он поясняет: во время испытаний прорабатывали варианты, когда отказывал насос, который гоняет теплоноситель под обшивкой. Решение – перейти на другой насос. «Но так, чтобы выбило теплоноситель… С этим ничего не поделаешь. Как насосы ни меняй, они ничего гонять не будут, вот в чем беда», говорит космонавт. Чинить систему невозможно, указывает он, стало быть – отстыковываться, и садиться на ручном управлении. Но аппаратура, в том числе та, что отвечает за посадку, без охлаждения может дурить. А выдержит ли проход через атмосферу Земли пробитый корпус корабля? Корниенко предлагает не рисковать. По его информации, следующий Союз уже не стапелях, проходит последние испытания на Байконуре. Россия, говорит космонавт, в состоянии готовить один Союз в три месяца. Этот, новый, запустить, и ему есть, куда пристыковаться. Старый отцепить, и он постепенно сгорит сам в атмосфере. Другого выхода Корниенко не видит. Напомним, что, по плану, следующий Союз должен стартовать лишь в марте. Корниенко уверяет, что фактически корабль готов и сможет стартовать раньше.

Как заявил радио КП ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук Натан Эйсмонт, возможно, ситуацию получится разрешить и без того, чтобы погубить дефектный Союз. «Надо просто отключить то, что греется», сказал он, имея в виду те приборы, которые особо чувствительны к температурному режиму. По мнению ученого, это вполне возможно.

Тем временем в Сети развивают другие, более радикальные планы спасения космонавтов. В частности, предлагают сажать людей на американском Crew Dragon. Центр управления полетом направил на МКС инструкцию о ручной посадке поврежденного Союза. Позднее в Роскосмосе пояснили, что такие инструкции – рутина, посылаются и обновляются регулярно, пользоваться ею никто не собирается.

Западные СМИ тем временем говорят, что авария – лучшее доказательство важности международного сотрудничества. Сегодня проблема у русских, и им, возможно, потребуется помощь американцев. Завтра проблема может случиться у американцев, и так далее. Между тем наполеоновские планы по освоению то Луны, то Марса строятся как национальные программы – сами с усами, все преодолеем. Авария на МКС показывает, что даже вблизи Земли (высота всего 300 км, станцию с Земли прекрасно видно простым глазом) – огромная проблема, которую влет не решить. Что говорить о Марсе. Возможно, Космос этой аварией предостерегает нас от слишком амбициозных планов. Пожелаем удачи землянам, которые сражаются сейчас с трудностями в железной коробке на орбите.