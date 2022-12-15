Беда на орбите: российский сегмент МКС серьезно поврежден

Корабль «Союз МС-22» пристыкован к МКС. Сегодня утром стало известно, что его внешняя обшивка прохудилась. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль «Союз МС-22» пристыкован к МКС. Сегодня утром стало известно, что его внешняя обшивка прохудилась. На тот момент в открытый космос собирались выйти космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Их срочно отозвали назад. Космонавт Анна Кикина молниеносно сделала фотографии, чтобы понять, что творится снаружи. Для этого в космос ей выходить не пришлось: у корабля есть манипулятор с фотокамерой, и таким образом можно осмотреть обшивку.

Все эти данные переданы на Землю. Консультации Земли и космонавтов идут исключительно в закрытом режиме. Официально сообщается только, что на данный момент все системы корабля работают в штатном режиме, а жизни космонавтов ничто не угрожает. Что делать дальше, решают специалисты.

Насколько можно понять из разрозненных сообщений, многие из которых идут со ссылкой на источники, то есть не носят официального характера: воздух из кабины в космос не утекает. Но случилась неприятность не лучше: в космос фонтанирует охлаждающая жидкость, которая поддерживает в Союзе нормальную температуру. Источники расценивают аварию как «очень серьезную». При плохом раскладе приборы Союза окажутся полностью повреждены, и мы по сути потеряем корабль. С одной стороны Солнце выжжет все, что может, с другой, с теневой стороны, все вымерзнет. А, поскольку станция вращается, оборудованию придется много раз пройти через такие «качели».

Кто, или что, могло быть причиной? В свое время из МКС началась утечка воздуха. Нашли крошечное отверстие. Появились конспирологические версии, что кто-то сделал его специально – подозревали в первую очередь американских партнеров. Но зачем им это было надо, осталось неясным, и историю как-то замяли. Сегодня очевидно, что люди ни причем: повреждение с наружной стороны. Конечно, теоретически можно вообразить злого космонавта, который орудует отверткой во время выхода в открытый космос, но – нет.

И тут впору вспомнить, что именно в эти дни Земля проходит через рой метеорного потока Геминиды. У нас считается, что ночи звездопада – это август, потому что ночи становятся темными, метеоры видно хорошо, погода тоже чаще всего хорошая, тепло, вот и любуемся. На самом деле метеорные месяцы – это декабрь (а еще июнь), и сейчас Земля находится под атакой мельчайших частиц, которые летят по направлению из созвездия Близнецов. Очень может быть, что именно они и повредили оболочку.