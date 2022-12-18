Мария Захарова: Либеральная демократия, которую Запад насаживает на Украине и в Молдавии, больше смахивает на военный коммунизм

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

- В пятницу вечером комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии приостановила действие лицензий 6 российских телеканалов за «некорректное освещение событий на Украине». Как говорится в постановлении комиссии на сайте правительства, речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР Молдова», Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ».

- Мария Владимировна, как МИД России расценивает этот факт?

- Власти Республики Молдова уничтожают формы инакомыслия, формы донесения информации в различных ее проявлениях, просто используют методы тоталитарной цензуры. Должна быть диктатура только одной точки зрения, других быть не может. Это как раз та самая западная модель, которая пытается шагать по миру семимильными шагами. Молдавия не является членом Евросоюза, она только декларирует какую-то приверженность этим западным ценностям.

Но вот вам, пожалуйста, Евросоюз – Латвия, Литва, Эстония, которые буквально накануне точно так же вымарали из своего информационного пространства тот самый русскоязычный телеканал, который много лет сами же под диктовку США поддерживали финансово и политически. Отзыв лицензии, блокировка виз. Травля дичайшая этих людей, они даже слова сказать не могут там. Запад забыл о том, что еще вчера поучал весь мир тому, как надо жить в информационном пространстве. Сегодня они просто размахивают санкционными цепями, репрессивными кувалдами. И Молдавия, к сожалению, при нынешнем режиме идет тем же путем.

- Но ведь в Молдавии есть Гагаузия, русскоязычный регион, который не согласен с тем, что диктуют из столицы. То решение, которое было принято, это не ущемление прав национальных меньшинств? Или печальный пример Украины им не указ?

- Я прошу прощения, а что в Молдавии есть только Гагаузия? Вообще-то я не слышала, чтобы они отказывались от Приднестровья. Они считают, что эти регионы, эти этнокультурные группы теперь уже к ним не относятся? Я этого не слышала.

Вы абсолютно правильно сказали, что, видимо, украинский пример их ничему не научил. Им сказки рассказывают на Западе, что во всем виновата Россия. На самом деле виновата их власть, которая слепо ориентируется на Запад. Это было на Украине, теперь то же самое происходит в Молдавии. Это в каком таком учебнике о либерализме, в какой конвенции о правах человека записано, что можно третировать людей одной этнокультурной группы, лишая их в одночасье возможности получать информацию? Там же не только политическая информация, там самые разные новости.

Это больше похоже на военный коммунизм, нежели на демократию и либерализм! Это та самая диктатура либерализма. Это никакая не защита демократии, это, наоборот, прикрытие демократией или словами о демократии своих диктаторских, тоталитарных замашек.

- Ваша оценка того, что произошло на этой неделе, когда 50 стран–членов ООН проголосовали против резолюции по осуждению героизации нацизма? Среди них были и Молдавия, и Украина, и Германия, и Франция, и Италия.

- А разве это народ Молдавии проголосовал? Как только народ там хочет что-то сказать или каким-то образом поучаствовать в каком-то процессе, ему тут же что-нибудь запрещают. Разве люди в Молдавии реально могут забыть об ужасах Второй мировой и быть за героизацию нацизма и фашизма? Людям стыдно за те решения, которые принимает их власть.

То же самое и с Украиной. Вспомните, дважды народ Украины выбирал президентом Януковича. Хороший он, нехороший, не об этом речь. Его политическая программа заключалась в решении базовых вопросов - этнокультурных, языковых и политических, связанных с объединением страны. Первый раз ему вообще не дали реализовать полученный на выборах результат, эта «померанчевая революция» была у них. А второй майдан – позволили к власти прийти, и через полтора года снесли точно так же. Как только он задался вопросом: а как же так они будут интегрироваться в западное пространство, когда у него полстраны ориентировано экономически на постсоветское пространство, и это дает людям колоссальный доход, прибыль. Это является продолжением их жизни, их истории и плюс к этому дает еще и выгоду.