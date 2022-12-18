Певец Григорий Лепс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В числе артистов, открывших 17 декабря крупневший концертный комплекс Live Арена, был и 60-летний Григорий Лепс.

Это второе публичное появление артиста после скандальной драки в Питере, где он пустился в рукопашную с посетителем бара. По одной из версий, певец предложил мужчине сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, тот отказался. По другой же версии, конфликт разгорелся из-за того, поклоннику отказали в автографе. В любом случае все закончилось некрасивой уличной потасовкой, Лепс и его фанат подрались в центре Питера. А потом мужчина подал на артиста заявление в полицию. Правда скандал был вскоре исчерпан, пострадавший забрал заявление жалобу после личных извинений Лепса. После «мировой» Григорий вернулся к концертной деятельности и выступил на новогоднем шоу «Землян», где, как уже писал KP.RU, сверкнул на сцене разбитыми кулаками. Ссадины после драки пока не прошли, это фанаты Лепса заметили и во время его выступления на Live Арене.

Это второе публичное появление артиста после скандальной драки в Питере Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, музыкант уже был в благости, минорный период в его карьере, похоже, позади.

За кулисами Live Арена Лепс приветливо общался с Филиппом Киркоровым. А потом абсолютно спокойно, без эмоций ответил на вопрос ведущего телеканала «Муз-тв» Артёма Скоробогатова о своем сегодняшнем настроении.

После «мировой» Григорий вернулся к концертной деятельности и выступил на новогоднем шоу «Землян» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нормально! Все хорошо! - поделился со Скоробогатовым артист.

Напомним: как рассказал в беседе с KP.RU звездный промоутер Евгений Морозов, нервный срыв артиста был связан с его личной жизнью. Дескать, певец до сих пор переживает из-за развода со своей женой Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей.