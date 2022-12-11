«Им сейчас не до веселья!»: Продюсер объяснил, почему Лепс и Антонов проигнорировали «Золотой граммофон»

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В прошлом году впервые за десятилетия Юрий Антонов порадовал меломанов премьерой, выпустив дуэт с Григорием Лепсом «Любимая».

Однако на «Золотой граммофон» артисты не приехали. Лепс лишь записал видеообращение к поклонникам, мол, отсутствует на главной премии из-за выступления в другой стране.

Однако продюсер и руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов уверен, что шансонье переживает сильнейшую депрессию из-за развода с матерью своих младших детей Анной Шаплыковой. Напомним: на разводе настояла Анна, устав от амурных похождений любимца дам.

- Знаете, в 60 лет лишиться любимой жены - это испытание. Отсюда и срывы, драки. Лепс-однолюб, он всю жизнь любит только одну женщину -свою жену. И конечно, он хочет ее вернуть, - считает продюсер Евгений Морозов.

Звездный промоутер уверен, что именно из-за депрессии на фоне развода, Лепс сорвался недавно на концерте в Питере, бросив на пол микрофон. И по этой же причине ввязался в драку с посетителем в баре.

- Лепс - Высоцкий наших дней. У него крутой нрав, но он гениальный артист и я уверен, что ещё долго будет на вершине. Сейчас он один из самых востребованных артистов, его выступление стоит десятки миллионов рублей. Да, вспылил, бывает. Думаю, все у него будет хорошо и с женой он снова воссоединится, -считает продюсер.

По словам Морозова, 76-летний Юрий Антонов отсутствовал на «Золотом граммофоне» тоже по уважительной причине. У легендарного музыканта проблемы со здоровьем, недавно он перенес тяжелую операцию.

- Антонов пробыл в Австрии два с половиной месяца на лечении. У него серьёзные проблемы с бедром и коленом. Денег много ушло на лечение, но в финансах Юрий не нуждается, за свою карьеру он заработал приличное состояние. Возможно, предстоят ещё операции. Тазобедренный сустав-дело серьёзное, -делится с KP.RU продюсер, -10-часовая операция у Юры была. Но он мужественно ее перенес. Сейчас уже чувствует себя намного лучше, вернулся в Россию, но пока не выступает, -объяснил музыкальный эксперт.

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