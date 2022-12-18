Оскандалившегося на «Оскаре» Уилла Смита на съемках заковали в железный ошейник раба — и потеряли ключи

Уилл Смит. Фото: кадр из фильма

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Звезде «Хэнкока» и «Людей в черном» Уиллу Смиту повезло — после скандальной пощечины комику Крису Року на церемонии вручения «Оскара» актера не отменили, как сейчас принято. Артист проделал обязательный набор манипуляций по возвращению репутации (извинения, работа с психологом и проч.), и его простили. Не так давно на больших экранах и платформе Apple+ вышла новая работа Смита — главная роль в исторической драме «Освобождение».

Картина посвящена горестной судьбе темнокожих людей в свободной, но не для всех, Америке. А сюжет основан на биографии беглого раба по имени Гордон (XIX век), ставшего знаменитым во времена Гражданской войны.

Фото: wikimedia.org

Поскольку речь в фильме идет о рабовладельческом строе, Смиту, сыгравшему раба Смита, пришлось изрядно похудеть (после того самого фото, где он предстает рыхлым, оплывшим и с пивным животом) — актер скинул порядка 13 кило.

Фото: из соцсетей

А еще Уилла натурально заковывали в кандалы. Железный ошейник надевали шею, что было связано с определенным дискомфортом для артиста. Особенно, когда ключ от оков на некоторое время пропал...

Фото: кадр из фильма

В интервью артист признался, что продюсеры довольно долгое время искали эти ключи, и он уже было начал забывать об уроках управления гневом после инцидента с Крисом Роком.

— Итак, они надели на меня ошейник, — вспомнил Уилл. — Потом я стою, и ко мне подходят, чтобы его снять, но ничего не получается. Он не открывается, мое сердце выпрыгивает, и я думаю: «О нет, нет, нет».

Закованным в ошейник не по сценарию Смит простоял порядка 15 минут — и не психанул. Что определенно можно считать победой над раздражительностью.