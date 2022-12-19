У бандитов бедствие - пенсионерка в следствии. Елена Яковлева в роли учительницы взбудоражила новым сериалом

Убийства одно загадочнее другого так и манят бывшую училку. Фото: «Россия 1»

Пусть вас не вводит в заблуждение название сериала: к рассказу Чехова эта история не имеет никакого отношения. Разве что и в этот раз все происходит у моря, и собачка у героини тоже есть (правда, не белый шпиц, а бордер-колли).

А вот имя персонажа Елены Яковлевой отсылает куда надо. Учительницу математики на пенсии зовут Агатой Денисовной неспроста: это прозрачный намек на ее нечаянное хобби - такое же, как у героини книжек Агаты Кристи про мисс Марпл.

Моложавая женщина схоронила мужа и, чтобы не тосковать в одиночестве, перебралась к дочери Тане (Ирина Таранник) и зятю Виктору (Александр Дзюба), проживающим в элитном поселке. Дочь рассчитывает, что мама поможет ей с детьми, а та и рада бы, но вмешались обстоятельства. Агата Денисовна стала случайной свидетельницей убийства, таинственность печального происшествия захватывает ее с головой, и она вызывается помочь следователю Эдуарду (Сергей Перегудов), в прошлом своему ученику. Не может остаться безучастным и сосед - судья на пенсии Игорь (Александр Балуев). Все вместе они распутывают дело, удача окрыляет их, и сложившееся трио полицейского и двоих пенсионеров-энтузиастов приступает к новым расследованиям.

О родных Агата Денисовна тоже помнит: налаживает отношения с внуками и помогает дочери обойти пороги на бурной реке семейной жизни. Тем временем между бывшей учительницей и Игорем проскочила искра…

«Дама с собачкой» - это неспешный иронический детектив, очень домашний и уютный.

Россия 1.

«Дама с собачкой».

Понедельник - четверг, 21.20.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Невероятный Ильин-мл. закрывает гештальты

У героя полно своих проблем, но все время приходится решать чужие. Фото: СТС

В драмеди* «Закрыть гештальт!»** тему кризиса среднего возраста упаковали в оболочку фэнтези. Впрочем, это не помешало реалистичности сюжета.

Менеджер автосалона Федор Ярцев на пике этого кризиса. Ему кажется, что все оттого, что ипотека давит и с женой все меньше понимания, однако случай помогает ему осознать, что дело во внутренних конфликтах. Он падает с 20-го этажа, но не получает ни царапинки, зато приобретает дар. Теперь его преследуют души умерших - тещи, физрука, стриптизерши, бандита из 90-х, известного актера, интернет-тролля и даже отца, которого Федя не знал, так как тот умер в 19. Все они хотят, чтобы Ярцев им помог разобраться с земными грехами и попасть уже в рай. Кроме отца (Денис Власенко): парнишка с едва пробивающимися усиками намерен перевоспитать выросшего без него сына.

Смешная по форме, это очень честная история окончательного мужского взросления. В главной роли снялся Александр Ильин-мл., которого все знают по его персонажу Лобанову в «Интернах». Таким вы этого актера еще точно не видели.

СТС.

«Закрыть гештальт!».

Понедельник - четверг, 22.00.

*Драмеди - так в сериальной индустрии называют трагикомедии (от слов «драма» и «комедия»).

**Гештальт - сложное понятие в психологии. В гештальт-терапии выражение, вынесенное в название сериала, означает решить мучающую человека проблему, им неосознаваемую, но провоцирующую тревогу и депрессию.