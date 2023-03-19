Трампу «шьют дело»: Чем арест экс-президента обернется для США

Сам Дональд Трамп обвинения не признает Фото: REUTERS

Бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост на предстоящих в 2024 году выборах Дональд Трамп сделал громкое заявление: 21 марта 2023 года он будет арестован.

Причину предполагаемого ареста озвучил американский телеканал NBC. По их версии, Дональду Трампу готовы предъявить обвинение в том, что в 2016 году, во время предвыборной президентской компании он заплатил некоей порноактрисе круглую сумму за обещание молчать об их связи.

Сам политик, представляющий Республиканскую партию, обвинения не признает. Зато обращается через соцсети к своим сторонникам выйти на акции протеста против грязной политической игры своих соперников на выборах – Демократической партии.

Тот же телеканал сообщил, что призывы Трампа заставили силовые структуры приготовиться к подавлению беспорядков, если таковые произойдут.

- Да, я читал эти сообщения, - сказал KP.RU Виталий Коротич. - Ну, что я могу отметить? Идет борьба за президентский пост. Тут, понимаете, одно с другим – американцы спекулируют на том, что вся система правосудия вроде бы тоже в их лапах. Они ведь даже объявили в розыск Путина. То есть, плевать на всех хотели – кого хотим, того и судим.

А для Трампа финты с наручниками и судами будут очень сильной рекламой. Байден и так уже качается, а то, что демократы пытаются решить свои проблемы, «наезжая» на самого деятельного кандидата от конкурирующей партии, это может, конечно, на рейтинг Байдена повлиять очень негативно.

- Уже звучат заявления, что, если Трампа арестуют, то он выиграет выборы в Америке в 2024 году.

- Если его арестуют, это, действительно, поднимет его шансы, потому что все прекрасно понимают, что демократы ведут грязную игру. Конечно, у Трампа достаточно «скелетов в шкафу», которые можно вытащить и придать им нужную окраску: Трамп за свою бурную жизнь прошел через все спекуляции, какие можно было придумать. Но и у Байдена шкаф тоже забит под завязку.

Происходит полное дежа вю- повторение пройденного: те же кандидаты, та же взаимная грязь, те же намерения Байдена посадить конкурента и те же призывы Трампа к сторонникам о поддержке.

Демократия в американском варианте забуксовала- шумно, с сенсациями в газетах, снова старые обвинения против Трампа, снова вспоминают про аферы сына Байдена и так далее.

Всё это уже было и совершенно всё по гениальной формуле Черномырдина: «Никогда такого не было и вдруг- опять». Но речь-то идет о выборах нового президента через год с небольшим, а из кого выбирать?

Сейчас Трампа хотят обвинить в том, что он организовал давно уже обсужденный «налет» народных масс на здание Конгресса, которое штурмовала толпа и якобы Трамп их призвал к такому беззаконию. Ничего хорошего из этого не получится, конечно.

- Нет, Трампа собираются арестовать не за это. Там совершенно другое – он якобы во время предвыборной компании 2016 года заплатил порноактрисе за молчание об их связи.

- Это да, но и налет на Конгресс опять ему припомнили и выдвинули обвинение.

- То есть, то, что конкуренту Байдена «шьют дело», ему только поможет? А вот еще: Дональд обратился к американцам с призывом выйти на его защиту. Выйдут, как вы считаете?

- Вот один раз он уже обратился – заявил, что Байден незаконно избран – и американцы вышли и заняли Конгрес. Трамп по-прежнему авторитет для миллионов граждан США, хотя, конечно, далеко не идеален. И все в Америке это признают. Кстати, есть же еще кандидат– губернатор Флориды, который вроде бы набирает очки.

Но сейчас Байден очень сильно повлияет позитивно на кандидатуру Трампа. В результате вот этих «демократических» шагов Байдена наберет очки его прошлый соперник Трамп и американцам придется выбирать нового старого президента. На самом деле они не хотят этого делать – выбирать из столь скудного и ущербного ассортимента, а куда деваться - никого больше не могут подобрать.

- Вы со своими друзьями, коллегами в США связываетесь, что они говорят?

- Все в растерянности. Тем более, что еще когда избирали Байдена, они махали руками и говорили, что это ужасно. Тем не менее, никого не было лучше. Избрали Сонного Джо. Вот сейчас будут избирать Трампа.

Америка остановилась. Влезла в так называемую непоколебимую демократию, которая перестала приносить людям пользу. Ничего отвратительнее демократии нет на свете, и в то же время ничего нет лучше. Это ужасно. И сейчас это все заметнее.